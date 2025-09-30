Her 10 hanenin dokuzunda vardı: İtalya'nın gururu yüz yıllık markası artık Asyalı ama bir bedeli var!

Her şey, bir asırdan fazla bir süre önce, henüz otuz yaşında bir İtalyan mühendisin Alpler'in eteklerinde bir metal işleme atölyesi açmasıyla başladı. Yetenekliydi ve endüstriyel estetiği o kadar iyi anlıyordu ki, atölyeyi bir tasarım stüdyosuna dönüştürdü ve bu stüdyoda kesinlikle ikonik bir kahve hazırlama ürünü yaratıldı. Bu mühendis, aynı adı taşıyan ve son derece popüler hale gelen moka potunun mucidi Alfonso Bialetti'ydi. Ancak son yıllarda geleceği belirsizdi. Ancak Hong Konglu bir milyarder, ölümsüz bir İtalyan mirasına can simidi attı ve onu tekrar kazançlı bir işe dönüştürmek istiyor. Peki ya bedeli ne olacak?

İtalya'da her on haneden dokuzunun en az bir Bialetti moka pot'a sahip olduğu bildiriliyor. Bu 2010 tarihli bir anket olsa da, bugün hala geçerliliğini koruyor olabilir. Ocakta sert kahve yapmak için kullanılan bu ikonik manuel kahve makinesi, tasarımı sayesinde neredeyse kırılmazdır ve Bialetti'yi sevilen bir marka yapan şey, bu dayanıklılığın yanı sıra zamansız İtalyan estetiği ve kullanım kolaylığıdır.

Alfonso Bialetti, makine işleme becerilerini kendi işinde kullanabileceğini 1919 yılında fark etti. İlk başta ülkenin kuzeyindeki küçük Omegna kasabasında çeşitli alüminyum aksesuarlarla uğraşıyordu ancak daha sonra İtalyanlara evde hızlı ve zahmetsizce kahve hazırlamanın bir yolunu sunma fikri aklına geldi. O zamanlar kahve sadece kafelerde mevcuttu.

1933'te ilk bitmiş ürününü geliştirdi. Ocaklar için tasarlanmış, tabanına su dökülüp öğütülmüş kahveyle doldurulan parlak, sekizgen bir su ısıtıcısı icat etti. Tek yapmanız gereken ateşi açmak ve su ısıtıcısının dolması için birkaç dakika beklemekti. Yemen'in ünlü kahve bölgesi Mokha'ya ve hızlı, "ekspres" hazırlama yöntemine atıfta bulunarak, ürüne Moka Express adını verdi.

Bialetti'nin işini tamamen felç eden İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce, yılda on bin çaydanlık satmıştı. Evlere, kafelere, şirketlere. Neredeyse kahve içilen her yere. Ve soba olan her yere. İnsanlık tarihinin en korkunç döneminin ardından, oğlu Renato zaten nispeten başarılı olan şirketi devraldı ve Bialetti'nin ününü kıtalar boyunca garantileyen yeni bir dönem başlattı.

BIYIKLI BİR ADAMDAN DÜNYA İKONUNA

Renato, reklam olmadan büyümenin bu kadar hızlı olmayacağını biliyordu. İtalya'da binlerce parçaya sahip olmak istemiyordu, dünya çapında milyonlarca parçaya sahip olmak istiyordu. Bu yüzden Bialetti'yi gazetelerde, reklam panolarında, radyoda ve daha sonra televizyonda tanıtmaya başladı; marka, basit ama özlü ve akılda kalıcı bir logoyla tanıtıldı. Yüz... l'omino con i baffi! oldu.

Çeviride, bıyıklı küçük adam 1956'da televizyonda kahvenin nasıl yapıldığını ve sonrasında nasıl içileceğini anlatmak için çizildi. Bugünün bakış açısından komik bir şey, ancak o dönemde Bialetti için pazarlama iletişiminde bir dönüm noktası anlamına geliyordu. Belki de l'omino con i baffi'nin espressosunu serçe parmağını kaldırarak, İtalyan usulü içmesinden de kaynaklanıyordu.

Moka potlara olan talep hızla arttı ve şirketi daha büyük bir fabrikaya taşınmaya zorladı. 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında yılda dört milyona kadar üretim kapasitesine ulaştı. Marka iyi gidiyordu, ancak diğer şirketlerin pazara girmesiyle satışlar ara sıra krizler yaşadı. 1993 yılında, ürün yelpazesini genişletmek için seramik üreticisi Rondine ile birleşti.

Sadece kahve makinesinin yeni versiyonları değil, aynı zamanda insanların evlerini dekore etmek için kullanabilecekleri kupalar ve diğer seramik aksesuarlar da piyasaya sürüldü. Ürün yelpazesindeki büyüme, diğer şeylerin yanı sıra, şirketin yeni müşteriler edinmesini ve böylece daha fazla gelir elde etmesini kolaylaştırması açısından da önemliydi. Bu nedenle Bialetti, 2006 yılında Milano'da ilk fiziksel mağazasını açtı ve bir yıl sonra halka açıldı.

"Bialetti, geleneksel kahve endüstrisinin dışında da küresel çapta başarı elde etti. Bu başarıya, pahalı ekipmanlara ihtiyaç duymadan espresso benzeri kahve hazırlamanın basitliği ve erişilebilirliği ile İtalya'nın sembolü haline gelen ve hatta modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına bile giren tasarımı katkıda bulundu," diyor Nordbeans kafeden ve 2025 Yılın Baristası ödülünün sahibi Jakub Smolka. "Bu yıl Toskana'da kasap Dario Cecchini'de akşam yemeği yedim ve ana yemekten sonra misafirlere dev moka cezvelerinden kahve servis ettiklerinde, sanki İtalya'nın reklamını yapmış gibi hissettim," diye ekliyor.

O dönemde Bialetti yılda yaklaşık on milyon ürün satıyordu ve zirvedeydi ancak diğer kahve rakiplerine ayak uydurabilmek için yavaş yavaş modernleşmesi gerektiğini fark etti. 2010 yılında, İsviçreli Nespresso şirketi sayesinde dünya çapında ünlenen ilk kapsül kahve makinesini piyasaya sürdü. Kapsüller, tüm bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor.

Bialetti aniden sadece bu makinelerle tanınan bir üretici haline gelmemiş, aksine, bu tür kahve makinelerinin üreticileri şirketin kahve pazarındaki payını yavaş yavaş eritmişti. Kapsülden kahve yapmanın, klasik bir otomatik kahve makinesinin düğmesine basmak kadar kolay olduğu ortaya çıktı. Giderek artan yoğunluk buna katkıda bulundu. Moka potlarının ustası da bunu hissetmeye başladı.

Bialetti kendini daha da fazla yenilik yapmak zorunda kaldığı bir konumda buldu. Ve hayır, kendi çekirdeklerini kavurmaya başlamak ve indüksiyonlu ocaklar için tasarlanmış bir moka potu piyasaya sürmek yeterli olamazdı. Mutfak eşyalarına büyük yatırımlar yapmaya başladı, ancak bunun kötü ve kârsız bir hamle olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yeni fiziksel mağazalar açmaya başladı ancak Covid daha büyük ziyaretleri engelledi.

Bialetti geçen yıl yaklaşık 1,1 milyon avro (26,7 milyon kron) zarar açıklayıp 80 milyon avronun (1,9 milyar kron) üzerinde borca ​​girene kadar az çok ciddi sorunlar birikmişti. İtalyan kahve endüstrisinin gururu olmaya devam etse de, etkisi artık eskisi kadar güçlü değildi. Aksine, giderek zayıflıyordu ve bu nedenle mevcut patron Egidio Cozzi liderliğindeki şirket yönetimi harekete geçmek zorunda kaldı.

İTALYAN MİRASINA ASYA ETKİSİ

Bialetti'nin yeni bir ivmeye ve mali durumunda bir iyileşmeye ihtiyacı olması nedeniyle, medyada şirketin Nuo Capital yatırım fonu veya daha doğrusu satın alma aracı Octagon BidCo tarafından satın alınabileceğine dair haberler yer almaya başladı. Şirketin resmi merkezi Lüksemburg'da olmasına rağmen, Hong Kong'un en zengin ailelerinden birinin üyesi olan iş adamı Stephen Cheng tarafından yönetiliyor.

Şirketin %78,6'lık çoğunluk hissesini 53 milyon avroya, yani yaklaşık 1,3 milyar krona satın alma anlaşması masadaydı. Anlaşma daha sonra İtalyan düzenleyiciler tarafından onaylandı ve Ağustos ayında Bialetti, işlem gördüğü Milano borsasından çekildi. Şirket, fiilen yeni bir yönelimle yeniden özel bir şirkete dönüştü: (sadece Çin'deki değil) kahve tüketicilerini memnun etmek.

Bialetti, kurulduğu ve neredeyse bir asırdır faaliyet gösterdiği İtalyan mirasının her zaman bir parçası olacak olsa da, yeni çoğunluk hissedarı Asya pazarında işini daha da büyütebileceğine inanıyor. Genel olarak, İtalya'da üretilen ürünlere olan talep artıyor ve Bialetti de bu kategoriye çok az kişi gibi giriyor.

Aynı zamanda, yeni yönetim altındaki şirketin, Netflix ile yaratıcı iş birliği yaparak halka daha fazla ulaşmak isteyeceği de açık. Bialetti, Stranger Things'e dayanan bir tasarım koleksiyonunu piyasaya süreli henüz birkaç gün oldu. Koleksiyonda, kahve demlenmeye başladığında popüler dizinin açılış müziğini çalmaya başlayan bir su ısıtıcısı da yer alıyor. Ayrıca sayısız aksesuar da bulunuyor.

Haziran ayında, aynı derecede başarılı Netflix dizisi Squidward Tentacles temalı özel bir set de yayınlandı ; öncesinde Bridgertons ile bir iş birliği yapılmıştı . Bunların hepsi, üzerine inşa edilebilecek son derece ünlü seriler. Ve insanlar koleksiyoncu sürümlerini sever. Öte yandan, bunun korunan İtalyan gururuna zarar verip vermediği sorusu da ortaya çıkıyor.

Su ısıtıcıları yaygın bir ürün haline gelip büyük popüler kültür meseleleriyle ilişkilendirilirse, marka hayranlarının gözündeki çekiciliğini kaybedebilir. Tıpkı resmi merkezi başka bir kıtada olduğunda daha az popüler hale gelebileceği gibi. Ancak kesin olan bir şey var: İtalyan ürün tasarımının her zaman ünlü olmasına yardımcı olan bir konu olacak. Su ısıtıcının orijinal versiyonları da evlerde her zaman ilgi odağı olacak.

