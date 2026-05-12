Hem benzin hem dizel! Mucize motor dediler ama …

Modern otomotiv endüstrisinde motor teknolojisi sürekli olarak gelişmekte olup, elektrik motorlarının hızlı gelişimi ve LPG gibi alternatif yakıtların yaygınlaşması son yıllarda piyasa verilerini yeniden şekillendirmiştir.

DİZEL VE BENZİNİ KARIŞTIRDILAR, DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEKLERİNİ SANDILAR:

Teknolojik dönüşümün yaşandığı bu ortamda, yaklaşık 16 yıldır geliştirilmekte olan ve motor mimarisinde önemli bir atılım sağlamayı vaat eden bir teknoloji, hem üreticilerin hem de otomotiv dünyasının büyük ilgisini çekmiştir.

Bu , Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen bir yanma biçimi olan RCCI (Reaktivite Kontrollü Sıkıştırmalı Ateşleme) teknolojisidir .

Bu sistemin temel felsefesi, motorun aynı yanma odasında iki farklı yakıtı (benzin ve dizel ) eş zamanlı olarak kullanabilmesi ve bu iki yakıtın farklı "reaktivitesinden" yararlanarak daha iyi enerji verimliliği sağlamasıdır.

Pratikte, benzin emme manifolduna enjekte edilir ve havayla karıştırılarak homojen bir karışım oluşturulurken, dizel yakıt ise sıkıştırma sırasında doğrudan silindire püskürtülerek yanma sürecini kontrol eder.

Araştırmacıların teorik ölçümlerine göre , bu sistem %60'a varan termal verimliliğe ulaşabilir ve karmaşık ve pahalı egzoz gazı arıtma sistemlerine ihtiyaç duymadan kirleticileri ve NOx emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir.

Elbette, bu teknoloji başlangıçtan itibaren son derece etkileyici görünüyordu ve ısı motorları alanında şüphesiz devrim yaratacak bir şeydi; ancak, söz konusu sistemin pratikte uygulanabilir olup olmadığı konusunda hemen ciddi şüpheler ortaya çıktı.

16 YILLIK AR-GE'NİN ACI SONU

Aslında, 2010'dan günümüze kadar RCCI teknolojisi üzerine düzinelerce bilimsel çalışma, deneysel prototip ve test sunulmuş, hatta büyük sanayi kuruluşları ve devlet finansman programlarıyla işbirlikleri yapılmıştır .

Ancak, son yıllarda bu alanda çeşitli denemeler yapılmış olmasına rağmen , hiçbir otomobil üreticisi bu motoru seri üretim modellerine entegre etmedi .

Çünkü pratikte, en önemli testler sırasında ciddi sorunlar ortaya çıktı. Örneğin, sistem yüksek hızlarda tat satisfactorily çalıştı, ancak günlük sürüş koşullarında ve özellikle çoğu binek otomobilin çalıştığı düşük yüklerde zorluklar gösterdi.

Aynı zamanda, iki komple yakıt devresi , iki tank ve özellikle karmaşık kontrol sistemleri gerektiriyordu ; bu da inşaat maliyetini ve mekanik karmaşıklığı önemli ölçüde artırıyordu.

Dolayısıyla, etkileyici teorik rakamlara ve ara sıra verilen vaatlere rağmen, benzin ve dizeli aynı anda çalıştırabilen motor, hiçbir zaman hayata geçirilmeden esasen teorik düzeyde kaldı.