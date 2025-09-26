Hava yolu devi binlerce kişiyi işten çıkaracak!

Hava yolu devi binlerce kişiyi işten çıkaracak!
Yayınlanma:
Alman hava yolu şirketi Lufthansa binlerce idari personeli işten çıkarmayı planlıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'ın, bugün düzenlediği şirket içi bir toplantıda, idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılması gerektiğini duyurduğu belirtildi.

Şirketin maliyet düşüme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor.

lufthansa.jpg

Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.

LUFTHANSA GRUBU HAKKINDA

Lufthansa, Avrupa'nın 2. en büyük dünyanın ise 9. en büyük havayolu şirketidir. Lufthansa yarı özel yarı kamusal şirket olup Almanya'nın en önemli markalarından biridir. Almanya'nın ulusal havayolu şirketidir. Kendi bünyesinde yaklaşık 100 ülkede 200 çeşit uçuş noktasına ve diğer ortak havayolları ile dünyada yaklaşık 410 uçuş noktasına hizmet sağlamaktadır. 2008 yılında dünyanın en iyi hava yolu şirketi seçilmiştir. Lufthansa'nın filosu Avrupa'nın en büyük havalimanlarından olan Frankfurt Havalimanında bulunmaktadır.

Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak:AA

