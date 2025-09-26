Hatay'da yılın ilk pamuk hasadı başladı

Yayınlanma:
Hatay'da pamuk hasadına başlandı. Kent genelinde 290 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuktan 140 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Hatay'da pamuk hasadına başlandı. Bu yıl il genelinde yaklaşık 290 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuktan 140 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Kentte bu yıl bin 530 üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 153 ton pamuk tohumu dağıtıldığı belirtildi.

hatayda-pamuk-hasadi-basladi-934107-277422.jpg

DESTEK ÖDEMESİ TUTARI BELLİ OLDU

Kentte 290 bin dekarda ekimi yapılan pamukta sezonun ilk hasadı yapıldı. Pamuk üreticilerinin dekara 1098 TL destek ödemesi alacağı belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Demirköprü Mahallesi'nde yapılan hasat çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu. Hatay'ın pamuk üretiminde Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını belirtti.

hatayda-pamuk-hasadi-basladi-934104-277422.jpg

140 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Dağıtılan tohumların 190 dekarlık bir alanda ürün verdiğini belirten Masatlı, "Hatay genelinde ise Amik Ovası’ndan Samandağ’a kadar toplam 290 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl yaklaşık 140 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Pamuk, bizim için yalnızca tarladaki bir ürün değil; aynı zamanda emek, birlik ve beraberliğin simgesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

