Güzellik değil zehir satmışlar!

Cilt maskesinden şampuana, parfümden antibakteriyel mendile kadar yüzlerce üründe uygunsuzluk tespit edildi. TİTCK’nın 2026 ilk çeyrek raporuna göre denetlenen ürünlerin yüzde 77’si sınıfta kaldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin piyasa gözetim ve denetim verilerini açıkladı. Ortaya çıkan tablo, banyo dolaplarımızdaki ve çantalarımızdaki ürünlerin ne kadar büyük bir risk taşıdığını kanıtladı.

Kurumun Ankara merkezli yürüttüğü denetimlerde, kozmetik ve biyosidal ürünlerin büyük bir kısmının teknik düzenlemelere aykırı olduğu veya doğrudan insan sağlığını tehdit ettiği belirlendi.

KOZMETİKTE %77 UYGUNSUZLUK REKORU

Bu yılın ilk çeyreğinde incelenen 886 kozmetik ürünün tam 684’ü uygunsuz çıktı. Denetimlerin kapsadığı ürün yelpazesi ise oldukça geniş:

Kalıcı oje çıkarıcılar, cilt maskeleri ve serumlar,

Göz ürünleri, kremler ve şampuanlar,

Cilt bakım spreyleri ve saç maskeleri.

İncelenen bu ürünlerin 16’sı "doğrudan risk taşıyan" ölümcül veya ağır hasar verici kategoride yer alırken, 668’i teknik düzenlemelere aykırı bulundu. Bu ihmaller ve sahtecilikler nedeniyle firmalara toplamda 33 milyon 521 bin TL idari para cezası kesildi.

78 BİN SAHTE PARFÜM İMHA EDİLDİ

Denetimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri de parfümlerde yaşandı. Türkiye gazetesinin haberine göre kolluk kuvvetleri ve çeşitli kurumların iş birliğiyle yakalanan 78 bin 245 adet parfüm, güvensiz ürün kapsamında değerlendirilerek imha sürecine alındı. Özellikle internet üzerinden "fırsat ürünü" veya "ihraç fazlası" adı altında satılan bu ürünlerin içeriğindeki ağır metaller ve kimyasallar ciddi bir tehdit oluşturuyor.

HİJYEN ÜRÜNLERİ DE MASUM DEĞİL: 5 MİLYON TL CEZA

Sadece makyaj malzemeleri değil, doğrudan vücutla temas eden biyosidal (mikrop öldürücü) ürünlerde de durum iç açıcı değil.

Antibakteriyel ıslak mendiller, sinek kovucu losyonlar ve kene spreyleri gibi 43 farklı ürün grubundan 19’u uygunsuz bulundu. Bu ürünlerin 13’ünün doğrudan risk taşıdığı tespit edilirken, sorumlu firmalara 4 milyon 760 bin TL ceza uygulandı.

