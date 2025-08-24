Gümüş yükselişte, altın geride! Piyasada hangi trendler öne çıkıyor?

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’da verdiği faiz indirimi sinyalleri, gümüşü altının önüne taşıdı; dolar baskılanırken değerli metaller ve emtia piyasalarında hareketlilik hız kazandı.

ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yatırımcıların kulağını kabarttı. Powell, faiz indirimi ihtimaline kapı aralayarak, “Politikamız hâlâ kısıtlayıcı ama değişen ekonomik görünüm ve risk dengesi duruşumuzu yeniden değerlendirmemizi gerektirebilir” dedi. Kısa vadede enflasyon riskleri yukarı, istihdam riskleri ise aşağı yönlü. Powell, Fed’in önceden belirlenmiş bir rotası olmadığını ve kararların yalnızca veriler ışığında alınacağını vurguladı.

Bu açıklamalar sonrası piyasalarda hareketlilik hızlandı: Eylül toplantısında faiz indirimi olasılığı yüzde 75’e yükseldi, yıl sonuna kadar iki faiz indirimi bekleniyor. Analistler, bu hafta açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinin, faiz indirimi beklentilerini şekillendireceğini belirtiyor. Powell’ın sözleri dolar endeksini baskıladı, yatırımcıları faiz getirisi olmayan araçlara yöneltti ve değerli metallerle emtiaları destekledi.

DEĞERLİ METALLERDE GÜMÜŞ RÜZGARI

Hafta, gümüşün altını geride bıraktığı bir tabloyla kapandı. Fed’in faiz indirimi beklentileri ve spot piyasadaki daralma sinyalleri gümüşe ivme kazandırdı. Gümüş, yılbaşından bu yana %34,6 değer kazanırken altın %28,5 yükseldi. Altın/gümüş rasyosu 9 Aralık 2024’ten bu yana en düşük kapanışı 86,7 ile yaptı. Analistler, endüstriyel talebin güçlü seyrinin ve gümüşün altına göre daha uygun fiyatlı olmasının talebi artırdığını belirtiyor. Haftalık bazda ons fiyatları: gümüş %2,3, platin %1,8, altın ve paladyum %1,1 yükseldi.

BAZ METALLERDE ÇİN BASKISI VE FED ETKİSİ

Baz metallerde Fed’in güvercin mesajları ve Çin talebi fiyatları şekillendirdi. Temmuz ayında Çin, işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithalatını geçen yıla göre %38,2 artırdı; toplamda 360 bin ton. Fed’in mesajları dolar endeksini baskılarken, Çin’deki zayıf sanayi üretimi ve sabit kredi faizleri baz metallere iştahı sınırladı. Haftalık fiyat değişimleri: bakır -%0,5, nikel -%1,3, alüminyum ve kurşun +%0,7, çinko +%0,4.

PETROL VE DOĞAL GAZDA JEOPOLİTİK DALGA

Petrol fiyatları Rusya-Ukrayna barış süreci ve ABD stok verileriyle destek buldu. Ukrayna, Avrupa’ya giden kritik Druzhba boru hattının Unecha istasyonunu vurdu; ABD ham petrol stokları ise 6 milyon varil düştü. Brent petrol %2,36 yükselirken, New York doğal gazı %4 değer kaybetti.

TARIMDA ARZ VE TALEP DENGESİ

Tarım emtialarında arz fazlası ve güçlü talep birlikte izlendi. Avustralya buğday üretim tahminini 34 milyon tona çıkardı, Karadeniz’deki kuraklık ve Mısır’ın acil alımları fiyatları destekledi. ABD’de soya fasulyesi yüksek işleme hacmi ve sıkı stoklarla yükseldi. Haftalık fiyat değişimleri: pirinç -%9,2, soya fasulyesi +%1,5, buğday +%0,1, mısır +%1,6. Kahvede ABD’nin Brezilya’ya uyguladığı %50 gümrük vergisi, düşük mahsul beklentileri ve ağustos başındaki don endişeleri yükselişi destekledi. Intercontinental Exchange’te kahve +%13,1, pamuk +%1,3, şeker yatay, kakao -%5,4 değer kazandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

