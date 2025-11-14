Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Altının gramı, güne yükselişe başlamasının ardından 5 bin 695 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 680 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 580 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 5 bin 656 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 695 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Çeyrek altın 9 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 580 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

Altın yeniden zirveye tırmanıyorAltın yeniden zirveye tırmanıyor

Yatırımcıların güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak:AA

