Google ve Turkcell'den Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkcell'in Türkiye'ye 1 milyar dolar, Google'ın da buna ek olarak 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel teknoloji devi Google ve yerli iletişim operatörü Turkcell'in Türkiye'ye yönelik yatırım planlarını duyurdu.

TOPLAMDA 3 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Turkcell tarafından planlanan 1 milyar dolarlık kaynağa ek olarak, Google Cloud cephesinden de dev bir adım atıldığını duyurdu.

Türkiye açısından bu gelişmenin son derece sevindirici olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER YATIRIMLARI TETİKLEYECEK

Söz konusu iki büyük projenin toplam hacmine ve oluşturacağı ekonomik etkiye dikkat çeken Yılmaz, bu girişimin sektörde bir çarpan etkisi yaratacağını belirtti. Yatırımın büyük olduğunu söyleyen Yılmaz, "Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu önemli bir rakam ve diğer yatırımları da tetikleyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

