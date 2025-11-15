AB'den Google'a 34 milyar dolarlık soruşturma!

Avrupa Birliği (AB), büyük dijital platformların rekabeti engelleyici uygulamalarını önlemeyi amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında ABD’li teknoloji devi Google'a karşı yeni bir soruşturma başlattı. AB Komisyonu’nun incelemesi, Google’ın haber yayıncılarını arama sonuçlarında haksız şekilde geri plana ittiği iddialarına odaklanacak.

AB KOMİSYONU'NDAN SERT ELEŞTİRİ

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, yaptığı açıklamada Google’ın uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. Ribera, şunları kaydetti:

"Google’ın politikaları, haber yayıncılarının arama sonuçlarında adil ve makul şekilde muamele görmesini engelliyor. Bu soruşturma, yayıncıların zor bir dönemde gelir kaybetmemesini sağlamak ve Google’ın DMA’ya uyumunu denetlemek için yürütülüyor."

Komisyon, özellikle Google’ın spam ve arama sıralamalarını manipüle etmeyi önlemeyi hedefleyen site itibarı kötüye kullanım politikasının, ticari ortak içerik barındıran web sitelerini geri plana iterek yayıncıların trafik ve gelir kaybı yaşamasına yol açtığını belirtiyor.

Google Haritaların oldukça kullanışlı bir özelliği var ancak çok az kişi kullanıyor

OLASI CEZALAR VE EK YAPTIRIMLAR

DMA ihlali tespit edilirse, Google’a küresel gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası kesilebiliyor. Tekrarlanan ihlallerde bu oran yüzde 20’ye kadar çıkabilirken, sistematik ihlaller durumunda AB, şirketin bazı işlerini satmasını zorunlu kılabilir veya ek hizmet alımlarını yasaklayabilir.

GOOGLE'DAN SAVUNMA

Google, başlatılan soruşturmaya sert tepki gösterdi. Şirket, soruşturmayı “yanıltıcı ve dayanaksız” olarak nitelendirerek, DMA’nın aramayı işletmeler ve Avrupalı kullanıcılar için "daha az kullanışlı hâle getirdiğini" savundu. Ayrıca soruşturmanın milyonlarca Avrupa kullanıcısına zarar verebileceği uyarısında bulundu. Google, politikasının geçerli, makul ve tutarlı olduğunu, Almanya’daki bir mahkemenin de benzer bir itirazı reddettiğini hatırlattı.