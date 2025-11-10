Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!

Japon üreticiler dünyanın en verimlileri arasında yer alıyor. Sırları, sürekli teknik inovasyon arayışında yatıyor. Hedef, devrim niteliğindeki çözümlerle tanınmak. Mitsubishi, geçmişte dünyanın en iyi arazi araçlarından biri olan Pajero'nun dört tekerlekten çekiş sistemiyle tarihe geçti . Günümüzde ise evrim daha çevre dostu bir sürüşe doğru ilerliyor ve Japon markası buna hazır olmak istiyor.

Mitsubishi'nin Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıtılan en yeni konsepti, kamp maceralarını kutlamak için Pajero'nun ruhunu hibrit teknolojisiyle yeniden yorumluyor. Tokyo fuarında tanıtılan Mitsubishi Elevance Concept , markanın gelecekteki tasarım dilini önizleyen bir prototip. Uzmanlar, yeni Pajero'nun fütüristik bir versiyonu olduğuna inanıyor. Sürdürülebilirlik ve keşif için tasarlanmış, farklı zeminlerden korkmayan bir arazi aracı.

Japon mühendisler, Elevance'ın beş motordan oluşan bir hibrit sisteme dayanması nedeniyle titizlikle çalıştı: Her tekerlek için bir içten yanmalı motor ve dört bağımsız elektrik motoru. Bu sistem, Mitsubishi'nin Süper Tüm Tekerlek Kontrolü adını verdiği dinamik çekiş yönetimini mümkün kılıyor. Bu, geleneksel 4×4 çekiş konseptinin çok ötesine geçiyor.

YENİ MİTSUBİSHİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Konsept, her türlü arazi ve sürüş koşuluna uyum sağlayarak en zorlu bölümlerde bile kesintisiz çekiş gücü sunuyor. Bu sayede, markanın her zaman karakteristik özelliği olan maceracı ruhtan ödün vermeden her türlü yolculuğu mümkün kılıyor. Tıpkı kokpit gibi, yenilikçi teknolojilerle dolu fütüristik bir görünüme sahip. Direksiyon simidi, aracın kontrol merkezi ve yardımcı pilotu haline geliyor. Yapay Zeka Yardımcı Pilotu olarak adlandırılan bu araç , sürücünün alışkanlıklarını kullanarak doğru zamanda öneriler ve en iyi çözümleri sunuyor.

Tasarım, yumuşak yüzeyler, teknik malzemeler ve tam bir özgürlük sunan devasa bir panoramik pencere kullanılarak, bugünü ve geleceği harmanlayan bir anlayışla tasarlandı. Gösterge paneli tamamen dijital. Üç sıra koltuk, sürücüler için geniş bir alan sunuyor. Sonuçta, her şeye, hatta çekiş sisteminin geri kalanıyla sinerji içinde çalışan ek bir akü ve özel bir elektrik motoruyla yeni nesil bir römork çekmeye bile hazır bir araç. Bu motorlar, rüya gibi bir denge için çekiş sisteminin geri kalanıyla birlikte çalışıyor. Mitsubishi Elevance henüz geleceğin Pajero'su değil ancak önü açık...