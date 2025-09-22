Fener'e Sadettin Saran şoku!

Fenerbahçe Kulübü’nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından borsada işlem gören hisselerde düşüş yaşandı. İlk işlem gününde FENER hisseleri yüzde 3’ün üzerinde geriledi.

Genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanlık koltuğuna oturdu. Önceki başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oy alarak seçimi kaybetti.

HİSSELERDE YÜZDE 3,47’LİK GERİLEME

Seçim sonrası ilk işlem gününe 13,28 TL seviyesinden başlayan FENER hisseleri, günün erken saatlerinde sert düşüş gösterdi. Saat 10.19 itibarıyla hisseler yüzde 3,47 değer kaybıyla 12,81 TL’den işlem gördü. Gün içinde en düşük 12,62 TL, en yüksek 13,35 TL seviyeleri test edildi.

Aynı saatlerde Koç Holding'in hisselerinde yaşanan hareketlilik yaşandı. Koç hisseleri, FENER hisselerinin aksine yükselerek yüzde 3 değer kazandı.

SAHADA DA BERABERLİK

Fenerbahçe, seçim öncesi çıktığı Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetmişti.