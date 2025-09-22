Fener'e Sadettin Saran şoku!

Fener'e Sadettin Saran şoku!
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de yeni başkanın seçimi ile birlikte hisseler çakıldı. FENER hisselerinde büyük düşüş yaşanırken Koç hisseleri yükselişe geçti.

Fenerbahçe Kulübü’nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından borsada işlem gören hisselerde düşüş yaşandı. İlk işlem gününde FENER hisseleri yüzde 3’ün üzerinde geriledi.

Ali Koç veda etti: Seçim sonrası ilk açıklamaAli Koç veda etti: Seçim sonrası ilk açıklama

Genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanlık koltuğuna oturdu. Önceki başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oy alarak seçimi kaybetti.

HİSSELERDE YÜZDE 3,47’LİK GERİLEME

Seçim sonrası ilk işlem gününe 13,28 TL seviyesinden başlayan FENER hisseleri, günün erken saatlerinde sert düşüş gösterdi. Saat 10.19 itibarıyla hisseler yüzde 3,47 değer kaybıyla 12,81 TL’den işlem gördü. Gün içinde en düşük 12,62 TL, en yüksek 13,35 TL seviyeleri test edildi.

Fenerbahçe'yi kaos dolu günler bekliyor: 'Sadettin Saran başkan olamaz'Fenerbahçe'yi kaos dolu günler bekliyor: 'Sadettin Saran başkan olamaz'

Aynı saatlerde Koç Holding'in hisselerinde yaşanan hareketlilik yaşandı. Koç hisseleri, FENER hisselerinin aksine yükselerek yüzde 3 değer kazandı.

SAHADA DA BERABERLİK

Fenerbahçe, seçim öncesi çıktığı Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Ekonomi
TikTok’un yeni sahipleri belli oldu: Trump’tan teknoloji devleriyle ortaklık
TikTok’un yeni sahipleri belli oldu: Trump’tan teknoloji devleriyle ortaklık
Vanlı Gülsima hayalini fabrikaya dönüştürdü: 86 ürünle 50 kişiye iş imkanı sağlıyor
Vanlı Gülsima hayalini fabrikaya dönüştürdü: 86 ürünle 50 kişiye iş imkanı sağlıyor