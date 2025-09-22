Fenerbahçe'yi kaos dolu günler bekliyor: 'Sadettin Saran başkan olamaz'

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. 24 bin 732 üyenin oy kullandığı seçimin sonunda Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oldu. 12 bin 325 oy almayı başaran Sadettin Saran, Ali Koç’u geçerek geçerek Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

Sadettin Saran’ın bahis firması Tuttur’daki hisseleri nedeniyle TFF’nin nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken Ahmet Çakar’dan sürpriz bir çıkış geldi.

TFF'den Sadettin Saran açıklaması: Seçim biter bitmez yayınlandı

“FENERBAHÇE’Yİ KAOS DOLU GÜNLER BEKLİYOR”

Sadettin Saran’ın başkanlığını Sabah’taki köşe yazısında değerlendiren Ahmet Çakar, Fenerbahçe’yi kaos dolu günlerin beklediğini dile getirdi.

TFF, UEFA ve FIFA talimatlarının oldukça açık olduğunu belirten Ahmet Çakar, 3 yıla kadar bir cezanın verilmek zorunda olduğunu aktardı.

Ali Koç ve Sadettin Saran

SADETTİN SARAN GEREKİRSE ŞİRKETİ KAPATACAK

Öte yandan Sadettin Saran ise hisselerini devretmek için başvuru yaptığını ve bir sorun çıkmayacağını ifade ediyor. Saran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gerekirse şirketi direkt kapatacağını söyledi.

Ayrıca Sadettin Saran’a ait firmada kupon oynama ve para yatırma işlemleri yasaklandı. Firmadan yapılan açıklamada “Şu an için kupon oynama ve para yatırma işlemleri gerçekleştirilememektedir. Para çekim, işlem ve talepleriniz kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.