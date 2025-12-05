Fed kritik veriyi açıkladı: Beklentilerin altında kaldı

Yayınlanma:
ABD'de tüketici kredileri, ekim ayında 9,2 milyar dolarlık artışla 5 trilyon 84,1 milyar dolara ulaştı. Bu artış, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin tüketici kredisi verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar, kredi büyümesinin analist tahminlerinin altında gerçekleştiğini gösterdi.

KREDİLER 5 TRİLYON DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI

Fed'in verilerine göre, tüketici kredileri ekim ayında bir önceki aya kıyasla 9,2 milyar dolar artarak toplam 5 trilyon 84,1 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi ise 11,8 milyar dolarlık bir artış yönündeydi.

KREDİ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

Ekim ayında, kredi kartı gibi "devir yapan" krediler 5,4 milyar dolar artış gösterdi. Ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi "devir yapmayan" kredilerdeki artış ise 3,7 milyar dolar oldu.

YILLIK ARTIŞ ORANI

Tüketici kredileri, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında büyüdü. Ayrıca, devir yapan krediler yıllık bazda yüzde 4,9, devir yapmayan krediler ise yüzde 1,2 artış kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

