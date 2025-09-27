Fatih Karahan enflasyon sunumu yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM'den enflasyon ve para politikalarına ilişkin sunum yapacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikalarıyla ilgili önemli bir sunum gerçekleştirecek.

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE ENFLASYON GÜNDEMDE

Başkan Karahan, toplantıda milletvekillerine Türkiye ekonomisinin güncel durumu, enflasyon gelişmeleri ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapacak. Sunumun, enflasyonla mücadele stratejileri ve faiz politikaları üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

FAİZ KARARLARI VE ENFLASYON MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Toplantının dikkat çeken başlıkları arasında TCMB’nin aldığı faiz kararları ve enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalar bulunacak. Başkan Karahan’ın sunumu, piyasalar ve yatırımcılar tarafından da yakından takip edilecek.

