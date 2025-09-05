Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması: Olağanüstü gelişme olmadıkça...

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl yönetiminin görevden alınarak yerine kayyum atanması sonrası borsada düşüş ve Türk varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasını tetikledi. Bu olumsuz gelişmelerin ardından ağustos enflasyonu da beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu iki gelişmenin ardından Wall Street bankaları Merkez Bankası'nın 11 Eylül’de Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararında indirimi tahminlerini hızla aşağı çekmelerine neden oldu.

Yıllık enflasyon oranı temmuzda %33,5 seviyesindeyken, ağustosta %33’e gerileyerek beklentilerin üstünde kaldı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, çekirdek göstergelerin olumlu sinyaller verdiğini savunarak “Medyan enflasyon oranı yüzde 1,8'e düştü. Bu rakam yıllık bazda yaklaşık yüzde 24 seviyesine işaret ediyor” dedi.

KİRA VE EĞİTİMİ HARCAMALARI HALEN YÜKSEK

Bloomberg’e konuşan Karahan, ağustos ayı enflasyon ve ikinci çeyrek büyüme verilerinin kırılımının, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Ancak Karahan, kira ve eğitim harcamalarındaki fiyat artışlarının beklenen düzeyde iyileşmediğini, bu kalemlerin enflasyon beklentileri üzerinde baskı yarattığını dile getirdi.

TEMMUZ AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE GERİ DÖNÜLDÜ

TCMB, temmuz ayında politika faizini %46’dan %43’e çekerek, mart ayındaki piyasa dalgalanmasının ardından verdiği araya son verip yeniden faiz indirimlerine başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda başlayan bu indirim süreci, temmuz ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Piyasalarda ise yıl sonuna kadar kademeli faiz indirimi beklentisi hakim.

“EKONOMİ DIŞI RİSKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Merkez Bankası’nın, siyasi gelişmelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine karşı nasıl bir tavır aldığı sorulduğunda Karahan, “Ekonomi dışı olayların finansal piyasalara yansıması olabiliyor. Bu tür gelişmeleri dikkatle izliyor ve gerekli durumlarda politika tepkisi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Karahan, “Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ya da iç talebin dezenflasyon sürecini kesintiye uğratmasına bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi. Makro finansal istikrar adına cari denge, rezerv pozisyonu ve dolarizasyon gibi alanlarda kazanımlar elde edildiğini ve bunu koruma hedeflerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

ENFLASYON HEDEFİ SABİT KALACAK

TCMB, geçtiğimiz ay yapılan enflasyon raporu sunumunda, üç ayda bir açıklanan tahminlerle enflasyon hedeflerini birbirinden ayırma kararı aldığını duyurdu. Önceden sadece yıl sonu enflasyon tahminini paylaşan banka, artık bu hedefi ayrı bir şekilde açıklayacak.

Karahan, 2025 yıl sonu için %24 ve 2026 yılı sonunda %16 olarak belirlenen ara enflasyon hedeflerinin, ancak olağanüstü gelişmeler yaşanması durumunda revize edileceğini bildirdi. “Bu hedefler, para politikasındaki sıkılık düzeyini belirlemede bir referans noktası olacak” dedi.

Karahan, ara hedeflerden sapma riskinin ortaya çıkması durumunda para politikasının sıkılığının yeniden ayarlanabileceğini belirtti. Ancak parasal aktarımın zaman aldığına dikkat çeken Karahan, kısa vadeli tahminlerin hedeflerden geçici olarak ayrışabileceğini de sözlerine ekledi.