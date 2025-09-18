Faiz kararları sonrası Avrupalı yatırımcılar yükselişe geçti

Faiz kararları sonrası Avrupalı yatırımcılar yükselişe geçti
Yayınlanma:
İngiltere'de Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tutarken ABD Merkez Bankası (Fed) poltika faizini 25 baz puan indirdi. Merkez Bankalarının kararları sonucu Avrupa borsaları yükselişe geçti.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyordu. Fed'in uzun zamandır Başkan Donal Trump'ın baskılarına karşılık verip vermeyeceği piyasalarda gerginlik yaratıyordu. Dünkü karar ile piyasalar da rahatladı. Borsaların kapanış göstergesi endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 artışla 555,01 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 9.228,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 değer kazanarak 23.674,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 yükselerek 7.854,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artışla 42.307,81 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,178 oldu.

Avrupa piyasaları, önde gelen merkez bankalarının para politikalarına odaklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'te sabit bıraktı.

