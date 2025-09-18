Faiz kararları sonrası Avrupalı yatırımcılar yükselişe geçti
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyordu. Fed'in uzun zamandır Başkan Donal Trump'ın baskılarına karşılık verip vermeyeceği piyasalarda gerginlik yaratıyordu. Dünkü karar ile piyasalar da rahatladı. Borsaların kapanış göstergesi endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 artışla 555,01 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 9.228,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 değer kazanarak 23.674,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 yükselerek 7.854,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artışla 42.307,81 puandan kapandı.
Son dakika |İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika | Piyasalar bu kararı bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,178 oldu.
Avrupa piyasaları, önde gelen merkez bankalarının para politikalarına odaklandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'te sabit bıraktı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)