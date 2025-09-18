Son dakika |İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit bırakma kararı alırken, aynı zamanda parasal sıkılaştırma hızını düşürdü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararından bir gün sonra gelen bu hamle, küresel piyasalar tarafından dikkatle takip edildi.

FAİZLERDE DURAKLAMA, SIKILAŞTIRMADA YAVAŞLAMA

BoE Para Politikası Kurulu (MPC), faiz oranını sabit tutma yönünde 7'ye 2 oyla karar aldı. Bu gelişme, bankanın Ağustos ayından bu yana beş kez gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından faiz politikasında bir mola verdiğine işaret etti.

Ayrıca banka, devlet tahvili portföyünü küçültme (parasal sıkılaştırma) programında da önemli bir değişikliğe gitti. Önceden yıllık 100 milyar sterlin olan tahvil azaltımı hedefi, 70 milyar sterline indirildi. Bu karar da yine 7’ye karşı 2 oyla alındı.

TAHVİL SATIŞ STRATEJİSİNDE DENGELEME

BoE, tahvil satışlarında portföy kompozisyonunu da güncelledi. Kısa, orta ve uzun vadeli tahviller için yapılan satışlarda 40:40:20 oranı benimsendi. Bu değişiklikle birlikte, tahvil piyasası üzerindeki baskının azaltılması hedeflendi.

BAŞKAN BAILEY’DEN ENFLASYON VE BÜYÜME MESAJI

BoE Başkanı Andrew Bailey, yapılan düzenlemelerin, merkez bankası bilançosunun büyüklüğünü azaltma hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Bailey ayrıca, piyasalara verilen mesajın, sıkılaştırmanın daha kontrollü ve dengeli şekilde sürdürüleceği yönünde olduğunu vurguladı.

Bankanın tahminlerine göre, enflasyonun eylül ayında yüzde 4 seviyesinde zirveye ulaşması, ardından ise 2027’nin ikinci çeyreğine kadar kademeli olarak yüzde 2 hedefine gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca BoE, 2025 üçüncü çeyrek büyüme beklentisini yüzde 0,3’ten yüzde 0,4’e revize etti.

GELECEKTE FAİZ İNDİRİMLERİ TEMKİNLİ OLACAK

BoE Başkanı Bailey, enflasyon hedeflerine ulaşılması durumunda dahi, olası faiz indirimlerinin kademeli ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Banka, para politikasında hızlı değişiklikler yerine dengeli adımlarla ilerleme stratejisini benimsediğini yineledi.