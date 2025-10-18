"EYT bütçeye yük" diyenler bu tabloya iki kez baksın! Aziz Çelik Saray'ın verileri ile açıkladı

"EYT bütçeye yük" diyenler bu tabloya iki kez baksın! Aziz Çelik Saray'ın verileri ile açıkladı
Yayınlanma:
EYT’nin bütçeye yük olduğu iddiası Cumhurbaşkanlığı verileriyle çürütüldü. SGK transferlerinin bütçe içindeki payı 2021’de yüzde 15,8 iken, 2023 ve 2024’te yüzde 13,3’e düştü. Asıl kesinti sosyal güvenlikte.

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, EYT düzenlemesinin kamu bütçesi üzerindeki etkisine ilişkin iddiaların AKP'nin kendi verileriyle çürütüldüğünü belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) 2026 yılı bütçe gerekçesinde yer alan tabloyu işaret ederek şunları söyledi:

“Bir sosyal güvenlik yalanı bir kez daha çöktü. EYT'nin bütçe için büyük yük olduğu iddia ediliyordu! Hâlâ da ediliyor. Bu iddia bizzat Hükümetin kendi verileri ile yalanlandı.”

Çelik, SGK’ya yapılan bütçe transferlerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının düşüşte olduğunu şu ifadelerle vurguladı:

Hayaller ikinci emeklilik... Gerçekleri iktidar medyası bile gizleyemedi! İşte TES planıHayaller ikinci emeklilik... Gerçekleri iktidar medyası bile gizleyemedi! İşte TES planı

“2021 yılında SGK'ye yapılan bütçe transferleri yüzde 15,8 imiş! 2022 yılında bu oran 13,3 olmuş. EYT yılı olan 2023'te de 13,3 olmuş. 2024 yılında da 13,3 olmuş. Artış bir yana SGK transferlerinin bütçe harcamaları içindeki payı düşmüş.”

SBB verilerine göre, SGK’ya yapılan transferlerin bütçe içindeki oranı 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla yüzde 19,7 ve yüzde 20,4 iken, 2023 ve 2024’te yüzde 13,3’e geriledi.

g3d9gzdwcaapiu9.jpg

Aynı dönemde nominal transfer miktarlarında artış yaşansa da bu artış genel bütçe büyüklüğüyle orantılı olarak değerlendirildiğinde SGK’nın payının azaldığı görülüyor.

Prof. Dr. Çelik, bu tabloya bakıldığında asıl sorunun EYT değil, sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların azaltılması olduğunu söyledi:

“Hani EYT yüktü! Asıl mesele EYT değil, bütçeden sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların kısılması.”

2026 yılı için de sosyal güvenlik harcamalarının kısıtlanmak istendiğini savunan Çelik, “Böylece emeklilikte adalet ve kademe talebinin de önünü kesmek istiyorlar” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Ekonomi
Kredi kartı sahiplerine kara haber geldi: Saniyeler içinde gerçekleşiyor
Kredi kartı sahiplerine kara haber geldi: Saniyeler içinde gerçekleşiyor
Trump rahat durmadı altın piyasasını alt üst etti: Bu kez de sert düştü
Trump rahat durmadı altın piyasasını alt üst etti: Bu kez de sert düştü