"EYT bütçeye yük" diyenler bu tabloya iki kez baksın! Aziz Çelik Saray'ın verileri ile açıkladı

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, EYT düzenlemesinin kamu bütçesi üzerindeki etkisine ilişkin iddiaların AKP'nin kendi verileriyle çürütüldüğünü belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) 2026 yılı bütçe gerekçesinde yer alan tabloyu işaret ederek şunları söyledi:

“Bir sosyal güvenlik yalanı bir kez daha çöktü. EYT'nin bütçe için büyük yük olduğu iddia ediliyordu! Hâlâ da ediliyor. Bu iddia bizzat Hükümetin kendi verileri ile yalanlandı.”

Çelik, SGK’ya yapılan bütçe transferlerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının düşüşte olduğunu şu ifadelerle vurguladı:

Hayaller ikinci emeklilik... Gerçekleri iktidar medyası bile gizleyemedi! İşte TES planı

“2021 yılında SGK'ye yapılan bütçe transferleri yüzde 15,8 imiş! 2022 yılında bu oran 13,3 olmuş. EYT yılı olan 2023'te de 13,3 olmuş. 2024 yılında da 13,3 olmuş. Artış bir yana SGK transferlerinin bütçe harcamaları içindeki payı düşmüş.”

SBB verilerine göre, SGK’ya yapılan transferlerin bütçe içindeki oranı 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla yüzde 19,7 ve yüzde 20,4 iken, 2023 ve 2024’te yüzde 13,3’e geriledi.

Aynı dönemde nominal transfer miktarlarında artış yaşansa da bu artış genel bütçe büyüklüğüyle orantılı olarak değerlendirildiğinde SGK’nın payının azaldığı görülüyor.

Prof. Dr. Çelik, bu tabloya bakıldığında asıl sorunun EYT değil, sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların azaltılması olduğunu söyledi:

“Hani EYT yüktü! Asıl mesele EYT değil, bütçeden sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların kısılması.”

2026 yılı için de sosyal güvenlik harcamalarının kısıtlanmak istendiğini savunan Çelik, “Böylece emeklilikte adalet ve kademe talebinin de önünü kesmek istiyorlar” dedi.