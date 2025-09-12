Hayaller ikinci emeklilik... Gerçekleri iktidar medyası bile gizleyemedi! İşte TES planı

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz günlerde açıkladığı Orta Vadeli Programı'nda 3 yıllık hedeflerle birlikte önemli değişiklikleri de duyurdu.

Programda, Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemine önemli bir değişiklik getirmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de kamuoyuna ilan edildi. Bu sistem, Orta Vadeli Program’a göre 2026 yılının ikinci çeyreğinde, yani Nisan–Haziran ayları arasında yürürlüğe girecek.

TES, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) farklı olarak, zorunlu katılım içeren ve hem çalışan hem işveren katkısı barındıran bir ikinci basamak emeklilik sistemi olacak. SGK’dan bağımsız işleyecek bu sistem, “tamamlayıcı” bir maaş sağlamak amacıyla devreye alındı.

Yeni sistemin detayları açıklandığı günden bu yana konuşuluyordu. Bir kazanım mı yoksa kayıp mıydı TES? İktidar medyası da müjde diye servis etti haberi. İlk andan beri bazı uzmanlar TES'in kıdem tazminatı hakkının gaspı anlamına geldiğini söylese de özellikle iktidara yakın medya bunu kazanım olarak ele almakta ısrarcı. Ancak Sabah Gazetesi'nin bu sabah manşetlerinden güzelleme yapmak için verdiği haber Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'e göre "kıdem tazminatının gaspının bir itirafı"ydı.

Çelik haber küpürünü paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde (TES) "ikinci emekli" aylığı palavraymış!

İktidara yakın gazeteden itiraf gibi haber!

Asgari ücretli bir çalışan 25 yıl boyunca TES'te kalırsa ve 30 günlük kıdem tazminatının 11 gününü TES'e feda ederse 300 ile 566 TL ek gelir elde edecek.

Asgari ücretin üç katı ücretiniz varsa TES'ten sağlayacağınız ek gelir 900 TL ile 1750 TL arasında olacak demektir bu!

Ne "ikinci emekli aylığı" ama!

TES kıdem tazminatına çökme planıdır!

TES sigorta şirketlerine ve finans piyasalarına kaynak aktarma planıdır!

TES aldatmacadır."