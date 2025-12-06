TOKİ konutları için kura tarihi belli oldu!

Son dakika... İktidarın, barınma krizini hafifletmek için başlattığı 500 bin sosyal konut için ilk kura tarihi belli oldu.

Vatandaşın ev sahibi olma hayali, ekonomik kriz nedeni ile suya düşerken iktidarın barınma krizine karşılık başlattığı 500 bin sosyal konut projesi için kura tarihi 29 Aralık olarak açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da yaptığı incelemeler sırasında sosyal konut projesine dair son verileri paylaştı. Emek ve Aksaray mahallelerinde konuşan Kurum, barınma sorununun boyutunu itiraf edercesine rekor başvuru sayısını duyurdu.

10 Kasım'da başlayan süreçte başvuru sayısının 5 milyon 440 bine ulaştığını belirten Kurum, kura takvimini de açıkladı. Bakan, "İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız" dedi.

DEPREM BÖLGESİNE 'AYRICALIK' VAADİ

2023/02/18/toki.jpeg

Depremzedelerin yaralarının hala tam sarılamadığı bölge için ayrıcalık tanıdıklarını savunan Kurum, Hatay'a özel kontenjan ayrıldığını belirtti.

Bakan Kurum, "Hatay’ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne’de 6800, Hassa’da 1500, İskenderun’da 1354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız" ifadelerini kullandı.

TESLİMAT TARİHİ VERDİ

2023/03/11/toki2.jpeg

Yıl sonu itibarıyla deprem bölgesinde 454 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini söyleyen Kurum, "11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Ancak sahadaki gerçekler ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren binlerce depremzedenin durumu, sürecin Bakan'ın anlattığı kadar toz pembe olmadığını gösteriyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu sosyal konut projesinin, devasa barınma sorununa ne kadar merhem olacağı ise 29 Aralık'taki kuradan sonra belli olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

