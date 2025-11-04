Euroda düşüş sürüyor!

Yayınlanma:
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Doların yönü yukarı olurken, euro düşmeye devam etti. İşte güncel döviz kurları...

Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? “Döviz bugün ne olur?” sorularının yanıtı, merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekim ayı enflasyonu dün açıklamıştı. Piyaslar enflasyon verisine odaklanmışken, dolar ve eurodaki harektlilik merak ediliyordu.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar 42 TL oldu!Dolar 42 TL oldu!

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lirayı gördü ve bu seviyenin üzerinde seyrini sürdürdü. Euro ise sınırlı bir yükseliş gösterdi.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

4 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,08

ALIŞ(TL) 42,0561

SATIŞ(TL) 42,0833

Euro % 0,02

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Euro % 0,14

ALIŞ(TL) 48,3763

SATIŞ(TL) 48,5410

İngiliz Sterlini % -0,04

ALIŞ(TL) 55,2162

SATIŞ(TL) 55,2702

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

