Euroda alarm zilleri: Baskı artıyor!

Fransa’daki siyasi belirsizlik ve ABD’deki hükümet kapanmasının uzaması, euro üzerinde baskıyı artırmaya devam ediyor. ING Bank’ın Küresel Piyasalar Araştırma Başkanı Chris Turner, bu gelişmelerin ortak etkisiyle euronun daha fazla değer kaybedebileceği uyarısında bulundu. Turner, 10 yıllık tahvil faiz farkının 90 baz puanın üzerine çıkmasının “alarm zillerini çaldırabileceğini” söyledi.

FRANSA’DA SİYASİ RİSKLER DERİNLEŞİYOR

Turner’a göre, Fransa’da bu ay yapılabilecek olası erken seçim çağrısının piyasalar tarafından yüzde 57 olasılıkla fiyatlandığı görülüyor. Ancak Turner, bu senaryonun mevcut belirsizlikleri çözme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

“Şu anda 86 baz puan civarında seyreden 10 yıllık faiz farkı, 90 baz puanı aşarsa bu durum euroda bağımsız zayıflık sinyalleri yaratabilir” dedi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE GERİLEME

Euro, haftanın ikinci işlem gününde %0,27 düşüşle 1,16789 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yıl başından bu yana yaklaşık %13 artış gösteren euro/dolar paritesi, son haftalarda artan politik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor.

Uzmanlar, Fransa ve Almanya devlet tahvili getirileri arasındaki farkın bu hafta döviz yatırımcıları tarafından yakından izleneceğini ifade ediyor.

JPMORGAN: “EURO BÖLGESİNDE İYİMSERLİĞE DÖNÜŞ ZAMANI”

Öte yandan, JPMorgan yayınladığı yeni raporda Euro Bölgesi piyasalarına yönelik görünümünü yukarı yönlü revize etti. Banka, Almanya’nın mali teşviklerinin ve cazip değerlemelerin, bölge ekonomisinde toparlanma için zemin hazırladığını vurguladı.

Raporda, “ABD, Çin ve Japonya borsaları rekor seviyelere ulaşırken, Euro Bölgesi endeksleri uzun süre yatay seyretti. Ancak artık Euro hisseleri daha güçlü bir risk-getiri dengesi sunuyor; iyimserliğe dönme zamanı yaklaşıyor” ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda JPMorgan, Euro Bölgesi hisselerine ilişkin yatırım tavsiyesini “ağırlık artır” seviyesine yükseltti.