Fransa'da yeni hükümet kuruldu
Fransa'da, Başbakan Sebastien Lecornu’nun yeni hükümeti kurduğu bildirildi.

Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu.

Sebastien Lecornu

ELYSEE SARAYI GENEL SEKRETERİ YENİ HÜKÜMETİ DUYURDU

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu açıkladı.

Fransa halkı hükümete karşı ayakta: 800 bin kişi sokaklara dökülüyor 100'e yakın gözaltı

Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.

François Bayrou

HÜKÜMET 9 EYLÜL'DE DÜŞMÜŞTÜ

Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun hükümeti, 9 Eylül günü bütçe görüşmelerinde güvenoyu alamayarak 194’e karşı 384 oyla düşmüştü.

Son Dakika | Fransa'da hükümet düştü

Bayrou, ulusun ekonomik olarak girdiği durumu ve hazırladıkları bütçenin ne denli önemli olduğunu anlatsa da muhalefeti ikna edemedi.

Kaynak:DHA / AA

