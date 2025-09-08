Son Dakika | Fransa'da hükümet düştü

Son Dakika | Fransa'da hükümet düştü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

Fransa'da Başbakan François Bayrou, Aralık 2024’te göreve gelmişti. Güven oylamasında milletvekilleri 364’e karşı 194 oyla Bayrou’yu görevden alarak azınlık hükümetini düşürdü. 25 milletvekili çekimser kaldı.

Önceki hükümet de sadece üç ay görevde kalmıştı. Bayrou hükümeti ise yaklaşık 10 ay görevde kalabildi.

DW Türkçe’nin haberine göre Bayrou, Fransa’nın yüksek kamu borcunu azaltmak hedefiyle duyurduğu 44 milyar avroluk tasarruf planına destek bulamıyordu.

Kemer sıkma bütçesi nedeniyle aylardır süren çıkmazı sonlandırmak için riskli bir hamleyle güven oylamasına gitmişti.

Meclisteki tüm muhalefet partileri Bayrou’nun azınlık hükümetine karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı. Bu nedenle Bayrou’nun koltuğunu koruması düşük ihtimal görülüyordu.

BBC’nin haberindeyse sonucun belli olduğuna atıfla oylamanın bir "formalite" olduğu ve Bayrou hükümeti için mecliste bir "cenaze havası" olduğu yazıldı.

Bayrou’nun selefi Michel Barnier de Aralık 2024’te görevden alındığında yalnızca üç aydır başbakanlık yapıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Dünya
Gazze işgal girişimindeki 100 bin İsrail askeri 2028'e kadar tedavi görecek
Gazze işgal girişimindeki 100 bin İsrail askeri 2028'e kadar tedavi görecek
İspanya Tel Aviv büyükelçisini geri çağırdı
İspanya Tel Aviv büyükelçisini geri çağırdı