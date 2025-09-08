Son Dakika | Fransa'da hükümet düştü

Fransa'da Başbakan François Bayrou, Aralık 2024’te göreve gelmişti. Güven oylamasında milletvekilleri 364’e karşı 194 oyla Bayrou’yu görevden alarak azınlık hükümetini düşürdü. 25 milletvekili çekimser kaldı.

Önceki hükümet de sadece üç ay görevde kalmıştı. Bayrou hükümeti ise yaklaşık 10 ay görevde kalabildi.

DW Türkçe’nin haberine göre Bayrou, Fransa’nın yüksek kamu borcunu azaltmak hedefiyle duyurduğu 44 milyar avroluk tasarruf planına destek bulamıyordu.

Kemer sıkma bütçesi nedeniyle aylardır süren çıkmazı sonlandırmak için riskli bir hamleyle güven oylamasına gitmişti.

Meclisteki tüm muhalefet partileri Bayrou’nun azınlık hükümetine karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı. Bu nedenle Bayrou’nun koltuğunu koruması düşük ihtimal görülüyordu.

BBC’nin haberindeyse sonucun belli olduğuna atıfla oylamanın bir "formalite" olduğu ve Bayrou hükümeti için mecliste bir "cenaze havası" olduğu yazıldı.

Bayrou’nun selefi Michel Barnier de Aralık 2024’te görevden alındığında yalnızca üç aydır başbakanlık yapıyordu.