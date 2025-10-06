Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü Başbakan Sebastien Lecornu'nun istifasını kabul etti. Bu karar Lecornu’nun yeni kabinesini açıklamasının ardından saatler sonra geldi.

Macron, Lecornu'yu geçen ay başbakanlığa atamıştı, ancak pazar günü geç saatlerde açıkladığı, büyük ölçüde değişmeyen kabine kadrosu, siyasi yelpazenin genelinde şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve atanmasının üzerinden günler, yeni hükümeti açıklamasının üzerinden saatler geçmesinin ardından istifa etti.

HÜKÜMET KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Bu istifanın ardından Fransa'da hükümet krizi sürüyor. Lecornu'nun görevinden ayrılmasıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminde 2 yılda 5'inci defa başbakan görevinden ayrılmış oldu.

Sebastien Lecornu, önceki Başbakan François Bayrou'nun yerine 9 Eylül tarihinde atanmıştı.

MACRON'UN 3 SEÇENEĞİ

2 yılda 5'inci başbakanını da kaybeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elindeki hükümet krizi halen çözülmemiş durumda. Son atadığı başbakan Lecornu'nun da 1 ay geçmeden görevinden istifa etmesinin ardından Macron, önünde 3 seçenek bulunan senaryoyla tekrardan karşılaştı. Buna göre Macron, yeni başbakan atayabilir, parlamento seçimlerine gidebilir veya istifa edebilir.

YENİ BAŞBAKAN ATANABİLİR

Macron başbakan atamayı tercih etmesi halind hukuki olarak istediği kişiyi atayabilir. Ancak siyasi olarak, Ulusal Meclis’teki 577 milletvekilinin onayından geçebilecek birini ataması gerekiyor. Önceki başbakan Bayrou da bu oylamayı geçemediği için istifa etmişti.

Fransa parlamentosunda, aşırı sağ ve aşırı solun etkinliği sebebiyle güven oyu alabilecek bir aday seçmek zorlaşıyor.

PARLAMENTO SEÇİMİNE GİDİLEBİLİR

Başbakan atanmaması halinde ise Macron'un parlamento seçimlerine gitmesi gerekiyor. Ancak mevcut anketlere göre Macron'un merkez koalisyonunun önemli oranda oy kaybetmesi bekleniyor. Macron bu seçimi kendisi almak istemese de anketlerde oy oranlarının ciddi şekilde yükseleceği gözüken aşırı sağ ve aşırı sol partiler bunun için baskı yapıyor.

MACRON İSTİFA EDEBİLİR

Fransız lider bu 2 yol arasında karar veremezse 3'üncü seçeneği de Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa etmek olacak. Ancak bu henüz beklenmiyor.