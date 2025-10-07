Tarih verdi: Gram altın çok yakında 7 bin lira olacak

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden güçlenirken, dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Aralık 2026 için ons altın beklentisini 4.300 dolardan 4.900 dolara çıkardı.

MERKEZ BANKALARI VE ETF GİRİŞLERİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Goldman Sachs, tahmin artışının arkasında özellikle Batı merkezli Borsa Yatırım Fonları’na (ETF) yönelik güçlü girişler ile merkez bankalarının devam eden altın alımlarını gösterdi.

Gram altın 100 lira birden yükseldi

Banka, hazırladığı değerlendirmede, “Yükseltilen altın fiyatı öngörümüze ilişkin risklerin hâlâ yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü özel sektörün portföy çeşitlendirmesinde altına yönelmesi, ETF talebinin tahminlerimizi aşmasına neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

4900 DOLARLIK ONS HEDEFİ, GRAM ALTINA 6600 LİRA YOLU AÇIYOR

Uzmanlara göre, ons altının 4.900 dolar seviyesine ulaşması halinde gram altın fiyatı da mevcut kurla yaklaşık 6.600 TL seviyesine tırmanabilir.

Dünyanın dev bankaları altın için tek ses oldu: Daha ne kadar yükseleceğini açıkladı

Altın piyasasında bu denli güçlü bir yükseliş, iç piyasada hem yatırımcı hem de kuyumculuk sektöründe fiyat beklentilerini yukarı çekmiş durumda.

DOLAR KURU SENARYOLARI: GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Tahminlere göre dolar kurunun 43 TL seviyesinde olması durumunda gram altın 6.774 TL,

doların 44 TL’ye yükselmesi halinde ise 7 bin liraya yaklaşacak. Yani 6.932 TL seviyelerine kadar çıkabilir.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde altının 2026 yılına kadar rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor. Küresel merkez bankalarının rezerv stratejileri ve artan jeopolitik riskler, altının önümüzdeki dönemde güvenli liman statüsünü daha da güçlendirebilir.