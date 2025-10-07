Gram altın 100 lira birden yükseldi

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın sadece bir günde 100 liraya yakın yükseldi. Peki altının rotası ne olacak? İşte uzman görüşleri...

Altın fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı günlerce süren yükselişin ardından düşük kapatan altı, yeni haftaya rekor seviyede başladı.

Gram altın dün 1,48'lik artışla 5 bin 248 lira olmuştu. Bu sabah da 5 bin 335 liraya kadar çıktı.

ABD kritik bir sürece girdi. Trump yönetiminin sunduğu bütçe Kongre tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine federal hükümet kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu gelişme kürsele piyasaları sarsarken altında sert yükselişleri destekledi. Hali hazırda Fed'e yönelik baskılar nedeniyle yüksek seyreden altın bu gelişme ile zirveye yerleşmişti.

Altın fiyatlarını takip edenler yeni haftada yüksek fiyatlarla karşılaştı. Alım satım yapacakların yakından izlediği altın fiyatları yeniden rekor seviyelere yükseldi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altında tansiyonu yükselten etkenler var. Özetlemek gerekirse altın fiyatları son dönemlerde şu 6 nedene odaklanmış durumda:

Doların Zayıflaması

ABD’de faiz indirim beklentileriyle dolar endeksinin 109’dan 97’ye gerilemesi, altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Faiz Politikaları

Küresel çapta faiz oranlarının düşmesi, faiz getirmeyen altını elde tutmayı daha avantajlı kıldı.

Fiziki Talep Artışı

Özellikle Hindistan’da düğün sezonu ve bayram öncesi dönemlerde fiziki altın talebinin yükselmesi, fiyatları destekledi.

ETF (Borsa Yatırım Fonu) Alımları

Yatırımcıların altın ETF’lerine yönelmesiyle fon sağlayıcılarının fiziksel altın alması zorunlu hale geldi; bu da piyasadaki talebi artırdı.

Yatırımcı Güveni ve Güvenli Liman Arayışı

Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı.

Uzun Vadeli Trend ve Güçlü Performans

2022’deki dip seviyelerden (1.635 dolar) 2025’te 3.753 dolara kadar yükseliş, altındaki ana trendin güçlü bir şekilde yukarı yönlü devam ettiğini gösteriyor.

Yatırımcılar, ABD’de hükümet kapanması nedeniyle ertelenen tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda. Verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in para politikası beklentilerinde yeni bir yön oluşabileceği öngörülüyor.

DEV BANKALAR TEK SES OLDU

Bazı analistler, altının önümüzdeki dönemde ons başına 4 bin doları aşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs, kurumsal yatırımcıların ABD Hazine tahvillerinden altına kayış yapması durumunda fiyatların 5 bin dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. JPMorgan ise bu yılın son çeyreğinde ons başına 3.800 dolara, 2026’nın ilk çeyreğinde ise 4 bin doları aşabileceğini tahmin ediyor. İsviçreli UBS bankası ise 2025 yıl sonu için altın fiyat hedefini 3.800 dolar, 2026 ortası için ise 3.900 dolar olarak açıkladı.

Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Fiziki olarak sahip olunabilmesi ve depolanabilmesi, hükümetler ve finans kurumlarına güvenmeyen yatırımcılar için altını cazip kılıyor.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

7 Ekim Salı gününün ilk saatlerinde altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın
5.314,60
5.315,11

22 Ayar Bilezik
4.992,83
5.025,36

Altın (ONS)
3.963,60
3.964,03

Altın ($/kg)
126.804,00
126.816,00

Cumhuriyet Altını
35.598,00
35.867,00

Yarım Altın
17.853,00
18.002,00

Çeyrek Altın
8.927,00
8.996,00

Reşat Altını
35.630,47
35.899,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.981,65
5.207,11

Gremse Altın
87.314,30
89.279,98

Tam Altın
34.925,72
35.602,78

Külçe Altın ($)
130.150,00
130.200,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

