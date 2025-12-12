Euro ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel kurlar...

Yayınlanma:
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile 50 TL'yi aşan euro, bu sınırda seyrini sürdürüyor. İşte güncel döviz kurları...

Dolar ve euro TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurları 12 Aralık 2025 Cuma sabahına hareketli başladı. Euro TL karşısında tarihi bir sınıra yükselerek 50 TL sınırını aştı.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,21

ALIŞ(TL) 42,6444

SATIŞ(TL) 42,6880

Euro % 0,01

ALIŞ(TL) 50,0734

SATIŞ(TL) 50,1359

İngiliz Sterlini % 0,18

ALIŞ(TL) 57,0980

SATIŞ(TL) 57,1919

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

