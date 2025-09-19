Euro sakinledi bu kez dolar yükseldi

Euro sakinledi bu kez dolar yükseldi
Yayınlanma:
Döviz kurundaki hareketlilik yakında takip ediliyor. Son günlerde rekor kıran euroda tansiyon kısmen düşerken dolar istikrarlı olarak arttı.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlendikçe olumlu bir hava eserken, içeride CHP'ye kayyum atanması dövizde satış baskısı getirdi.

Piyaslaar CHP Kurultay davasına kilitlendiPiyaslaar CHP Kurultay davasına kilitlendi

Yatırımcılar ise bu bu kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek seyir sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

2021/09/18/dolar.jpg

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak bu hafta 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çiziyor.

Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!

İşte 19 Eylül 2025 Cuma gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,25

ALIŞ(TL) 41,3855

SATIŞ(TL) 41,3924

Euro % 0,04

ALIŞ(TL) 48,7142

SATIŞ(TL) 48,8114

İngiliz Sterlini % 0,09

ALIŞ(TL) 56,0789

SATIŞ(TL) 56,1207

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Ekonomi
Piyasalar YSK'ya kilitlendi: CHP kararı bekleniyor
Piyasalar YSK'ya kilitlendi: CHP kararı bekleniyor
Erişim yasaklandı: 14 site listede
Erişim yasaklandı: 14 site listede
Kredi kartı faizleri düşürüldü!
Kredi kartı faizleri düşürüldü!