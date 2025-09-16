Euro fena yükseldi 49 lirayı zorluyor

Alım satım yapacakların yakından takip ettiği döviz kurunda euro sert yükseldi. İşte güncel döviz kuru...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, içeride CHP Kurultay davasına kilitlenmişken küresel piyasalar de Fed'den gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlendikçe olumlu bir hava eserken, içeride CHP'ye kayyum atanması satış baskısı getirdi.

Yatırımcılar ise bu bu kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek seyir sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Günlerdir ara ara 48 TL'nin altına sarkan euro 48,5'in üzerine çıktı ve yüzde 0,23 değer kazanarak 48,71 TL bandında işlem görüyor. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çiziyor.

İşte 16 Eylül 2025 Salı gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 41,3143

SATIŞ(TL) 41,3170

Euro % 0,23

ALIŞ(TL) 48,7082

SATIŞ(TL) 48,7182

İngiliz Sterlini % 0,28

ALIŞ(TL) 56,3225

SATIŞ(TL) 56,3448

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

