Euro 49 liraya dayandı!
Döviz kurlarında oynaklık sürerken, euro ve dolar TL karşısında yükseldi.
İç ve dış piyasalardaki dengeleri yakından izleyenler altın ve döviz kurlarındaki en son verilere odaklanmış durumda. Piyasaların nabzını tutmak isteyenler, güncel rakamları merakla sorguluyor.
Dolar 43 TL'ye doğru harekete geçti
Finansal ve ekonomik kararlar üzerinde kritik bir etkiye sahip olan euro ve doların güncel değerini öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL oldu?", "1 Dolar ne kadar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. 20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla döviz piyasasındaki son durum şöyle şekilleniyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURU
ABD Doları % 0,05
ALIŞ(TL) 42,3622
SATIŞ(TL) 42,3747
Euro % 0,15
ALIŞ(TL) 48,9170
SATIŞ(TL) 48,9274
İngiliz Sterlini % 0,34
ALIŞ(TL) 55,4812
SATIŞ(TL) 55,4997