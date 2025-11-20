Euro 49 liraya dayandı!

İç ve dış piyasalardaki dengeleri yakından izleyenler altın ve döviz kurlarındaki en son verilere odaklanmış durumda. Piyasaların nabzını tutmak isteyenler, güncel rakamları merakla sorguluyor.

Dolar 43 TL'ye doğru harekete geçti

Finansal ve ekonomik kararlar üzerinde kritik bir etkiye sahip olan euro ve doların güncel değerini öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL oldu?", "1 Dolar ne kadar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. 20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla döviz piyasasındaki son durum şöyle şekilleniyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları % 0,05

ALIŞ(TL) 42,3622

SATIŞ(TL) 42,3747

Euro % 0,15

ALIŞ(TL) 48,9170

SATIŞ(TL) 48,9274

İngiliz Sterlini % 0,34

ALIŞ(TL) 55,4812

SATIŞ(TL) 55,4997