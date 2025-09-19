Erişim yasaklandı: 14 site listede

SPK, 14 sitenin yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptıkları gerekçesi ile erişime kapatılması için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de ikamet eden kişilere yönelik olarak internet üzerinden yurtdışında kaldıraçlı işlem hizmeti sunulduğunu tespit ettiği 14 internet sitesine erişimin engellenmesi için harekete geçti.

Kurul, bu siteler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında gerekli yasal süreçlerin başlatılmasına karar verdi.

HAFTALIK BÜLTENDE DUYURULDU

SPK’nın haftalık bülteninde yayımlanan kararda, belirtilen internet siteleri aracılığıyla lisanssız ve yetkisiz şekilde kaldıraçlı işlem sunulduğu vurgulandı. Bu nedenle, yatırımcıların zarar görmesini önlemek amacıyla ilgili sitelere erişim engeli uygulanacak.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN SİTELERİN LİSTESİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun erişim engeli kararı aldığı internet siteleri şu şekilde açıklandı:

erisim-engeli.png

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

