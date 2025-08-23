Erdoğan'ın sözünü dinleyen yandı: Bir çocuğun başlangıç maliyeti 12 bin lira!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasına sayılı günler kala özellikle kırtasiyeciler başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnafın yoğun bir döneme hazırlandığını belirtti. Palandöken, okul alışverişi için ailelerin en az 10 ila 12 bin TL arasında harcama yapmak zorunda kaldığını söyledi.

"VELİ KENDİ TERCİHİYLE ALIŞVERİŞ YAPABİLMELİ"

Palandöken, okul kıyafetlerinin belirli mağazalardan alınması yönündeki uygulamalara tepki göstererek, bu dayatmaların hem velileri hem de esnafı zor durumda bıraktığını vurguladı. “Okul döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin cebinden çıkan tutar en az 10-12 bin lirayı buluyor. Bu durum, özellikle dar gelirli aileler için ciddi bir yük anlamına geliyor. Veliler istedikleri mağazadan siyah pantolon, beyaz gömlek, eşofman ya da spor ayakkabı alabilmeli. Ancak ne yazık ki bu özgürlük hâlâ tam anlamıyla sağlanabilmiş değil” dedi.

Palandöken, bu tarz sınırlamaların esnafı da doğrudan etkilediğini belirterek, “Esnaf, yıl boyunca bu döneme hazırlanıyor, stoklarını oluşturuyor. Ancak okul yönetimleri ya da okul aile birlikleri, çoğu zaman dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek ürünleri velilere satmaya çalışıyor. Bu da haksız rekabet yaratıyor” diye konuştu.

SERVİS VE KANTİN GİDERLERİ DE AİLELERİ ZORLUYOR

Okul masraflarının yalnızca kırtasiye ürünleriyle sınırlı kalmadığını dile getiren TESK Başkanı, okul servislerinin de ciddi bir maliyet kalemi haline geldiğini söyledi. “Servis ücretleri, yakıt fiyatlarındaki artış ve araç bakım maliyetleri nedeniyle hem veliler hem de taşımacılık yapan esnaf için büyük bir yük haline geldi. Aynı şekilde kantinci esnafı da artan maliyetlerden olumsuz etkileniyor. Sonuç olarak okul çevresindeki her kalem harcama, aile bütçesini derinden sarsıyor” dedi.

“SEZONLUK SATICILARA DEĞİL, MAHALLE ESNAFINA GÜVENİN”

Palandöken, özellikle kırtasiye alışverişlerinde güvenilir adreslerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Mahalle kırtasiyecilerinin hem kaliteli hem de güvenli ürünler sunduğunu vurgulayarak, “Çocukların kullandığı ürünlerde CE belgeli, Avrupa Birliği standartlarına uygun ürünler öne çıkıyor. Sağlık açısından uygun kırtasiye ürünleri ve kıyafetler, ancak bilinçli satıcılar aracılığıyla temin edilebilir” dedi.

“TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK”

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev başında olduğunu hatırlatan Palandöken, eğitim sürecinin hem öğretmen hem de veliler açısından büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti. “84 milyon nüfusa sahip bir ülkede yaklaşık 27 milyon öğrencimiz eğitim hayatına devam ediyor. Deprem bölgelerinde birçok okulda tadilat ve yeniden inşa çalışmaları yürütülüyor. Bu süreçte okul yöneticileri ve Milli Eğitim Müdürlükleri de büyük rol üstleniyor” dedi.

Velilerin okul kaydını yaptırdıktan sonra ihtiyaç listeleriyle alışverişe başladığını aktaran Palandöken, “Çocuklarımızın eğitim isteği kırılmadan, velilerin sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatması gerekiyor. TESK ve bağlı odalar olarak hazırlıklarımız tamamlandı. Umuyoruz ki öğrencilerimiz başarı dolu bir eğitim yılına adım atar” ifadelerini kullandı.