Erdoğan'ın 'Gayet uygun' dediği markette fiyatlar yüzde 171 arttı

Ülkede milyonlar ekonomik darboğaz yaşarken, krizin sorumlusu olan iktidarın "Ucuz" diye gösterdiği Tarım Kredi'de fiyatların 3 kat arttığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gayet uygun fiyatlı" diyerek övdüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki ürünler bile artık dar gelirli vatandaşlar için erişilmesi zor hale geldi.

UYGUN FİYAT HEDEFİ GERÇEKLEŞMEDİ

İlk mağazası Mart 2017’de hizmete giren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bütçesi sınırlı vatandaşlar için bir alternatif olma iddiasıyla yola çıkmıştı. Ancak bu marketler, artan yaşam maliyetleri karşısında alım gücünü korumakta zorlanan tüketiciye beklenen çözümü sunamadı. Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, 16 temel üründen oluşan bir alışveriş sepetinin maliyeti, 2022’den bu yana geçen üç yılda yüzde 171 oranında yükseldi.

RESMİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 33,5 olarak açıklarken, bağımsız araştırma grubu ENAG bu oranı yüzde 65 olarak hesapladı. TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu ise yüzde 27,95 seviyesinde. Ancak Tarım Kredi raflarında bu oranların çok ötesinde fiyat artışları gözlemlendi. Alım gücü giderek düşen tüketici, en uygun ürünü bulmak için market market dolaşmak zorunda kalıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YÖNLENDİRDİĞİ MARKETLER DE PAHALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Fiyatlar noktasında gayet uygun" diyerek alım gücü düşen halka önerdiği Tarım Kredi Marketleri de fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor. Orta ve üst yaş grubundaki tüketicilerin yoğunlukta olduğu bu mağazalarda ürünlerin fiyatları, resmi enflasyon oranlarının üzerine çıkmış durumda.

2022 ve 2025 yılı Ağustos ayları karşılaştırıldığında, temel gıda ürünlerini içeren 16 kalemlik bir sepetin toplam maliyeti 637,5 TL’den 1.774 TL’ye yükseldi.

TEMEL ÜRÜNLERDE SERT ZAMLAR

Son üç yılda Tarım Kredi Market raflarında dikkat çeken bazı fiyat artışları şöyle:

450 gr çiçek balı: 42,90 TL’den 124,50 TL’ye çıkarak %190 arttı

1 kg Tiryaki çay: %126 artışla 135,90 TL oldu

1 kg Filiz çay: %57 yükselişle 119,90 TL’ye ulaştı

5 kg un: %118 artarak önemli ölçüde zamlandı

1 kg baldo pirinç: %258 artış gösterdi

2,5 kg Osmancık pirinç: %222 oranında zamlandı

1 kg kuru fasulye: %260 artışla 84,50 TL’ye yükseldi

1 kg barbunya: %218 zamla 107,90 TL’ye çıktı

Makarna: %117 artışla 17,90 TL oldu

REKOR ARTIŞ MISIRDA

Fiyat artışlarında en dikkat çekici yükseliş mısırda yaşandı. 2022 yılında kilogramı 6,45 TL olan mısır, 2025’te %500 zamla 38,90 TL’ye ulaştı.

Diğer dikkat çeken artışlar ise şöyle:

2 kg yoğurt: 27,95 TL’den 82,50 TL’ye çıkarak fiyatını üçe katladı

1 kg kırmızı mercimek: %176 artışla 69,90 TL’ye ulaştı

1 kg nohut: 17,90 TL’den 57,50 TL’ye yükselerek %219 oranında arttı

VATANDAŞ GEÇİM DERDİNDE

Giderek artan gıda fiyatları, uygun fiyat vaadiyle açılan Tarım Kredi Marketleri'nde bile tüketicilerin temel gıdaya ulaşmasını zorlaştırıyor. Her geçen gün daha fazla kişi, bütçesine uygun ürün bulmak için indirimli ürün peşinde.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

