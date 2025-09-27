En çok yastık altı tasarrufu yapıldı ama gençlerin tercihi başka oldu

Türkiye’de her iki kişiden biri tasarruf yaparken, birikimlerin büyük bölümü evlerde saklanan altın ve nakit olarak öne çıkıyor. Araştırmalar, vatandaşların tasarruf eğiliminde yastık altının yüzde 63 ile en güvenli liman olduğunu ortaya koyuyor.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ TASARRUF YAPIYOR

ING’nin “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, vatandaşların yüzde 54’ü tasarruf yapıyor. Kadınlar, erkeklere kıyasla yüzde 56,7 oranıyla daha yüksek birikim eğilimi gösteriyor.

ALTIN ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Tasarruf tercihlerinde yastık altı altın yüzde 35 ile lider konumda. Bunu evde saklanan nakit TL ve döviz yüzde 28 ile takip ederek, yastık altı birikim yapanların oranı toplamda yüzde 63’e ulaşıyor.

Banka TL vadeli hesapları yüzde 21, hisse senedi ve borsa yüzde 19, altın ve değerli metal hesapları ise yüzde 18 oranında ilgi görüyor.

GENÇLER BORSAYA YÖNELİYOR

Yastık altı birikimler özellikle 55 yaş üstü kitlede yoğunlaşırken, gençler daha çok hisse senetleri ve borsayı tercih ediyor. 18-24 yaş grubunda gençlerin yüzde 28’i yatırım araçları arasında borsaya yöneliyor.

YETERSİZ GELİR TASARRUFU ZORLAŞTIRIYOR

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67’si gelir yetersizliği nedeniyle tasarruf yapamadığını belirtti. Düşük gelir, işsizlik, yüksek kira ve fatura giderleri ile artan harcamalar tasarrufu sınırlıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı “elimdeki para yetmiyor”, yüzde 25’i “iş bulamıyorum”, yüzde 24’ü ise “elektrik, su, doğalgaz faturaları çok yüksek” yanıtını verdi.

BORÇLULUK YÜKSELİYOR

Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu. ING araştırmasına göre, toplam borçluluk oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Katılımcıların yüzde 51’i bir kuruma veya kişiye borçlu olduğunu belirtirken, tasarruf sahiplerinde borçluluk yüzde 48, tasarruf yapamayanlarda ise yüzde 54 oldu.

Borçların dağılımında kredi kartı alacakları yüzde 46 ile birinci, banka kredileri yüzde 40 ile ikinci sırada yer aldı.

HARCAMALARDA ZORUNLU İHTİYAÇ ÖNDE

Vatandaşların market alışverişinde seçici davranışı sürüyor. Katılımcıların yüzde 55’i yalnızca zorunlu ihtiyaçları aldığını, yüzde 56’sı ise indirim kampanyalarını beklediğini belirtti. Sosyal yaşamda da daralma gözlemleniyor; katılımcıların yüzde 61’i tiyatro ve konser gibi etkinliklere para ayıramadığını, yüzde 54’ü ise maddi sebeplerle sosyal hayatını ertelediğini ifade etti.