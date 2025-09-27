Çeyrek altın yüzleri güldürdü! İşte haftanın en iyi yatırım araçları...

Eylül ayının dördüncü haftasında BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir izledi. Endeks, haftayı en düşük 11.133,23 puan ve en yüksek 11.540,66 puan aralığında hareket ettikten sonra, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar gram altın, haftalık yüzde 3,18 değer kazandı ve 5.030 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,16 artışla 33.951 liraya, çeyrek altın fiyatı da yüzde 3,18 yükselerek 8.425 liraya çıktı.

DOLAR VE EURODA DURUM

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,46 artışla 41,5720 TL’ye ulaştı. Euro ise yüzde 0,15 değer kaybederek 48,6230 TL seviyesine geriledi.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Yatırım fonları haftalık olarak yüzde 2,74 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1,43 artış gösterdi. Kıymetli maden fonları ise yatırım fonları kategorisinde en çok kazandıran araç olarak öne çıktı.

HAFTALIK YATIRIM TRENDLERİ

19-26 Eylül haftasında yatırım araçlarının performansı

Haftalık performans, yatırımcıların altın ve kıymetli madenlere yönelmesini, döviz piyasasında ise sınırlı hareketlilik yaşanmasını ortaya koydu. Fon ve emeklilik hesapları, temkinli büyüme ve portföy çeşitlendirmesi açısından olumlu bir görünüm sergiledi.

YATIRIM ARAÇLARI TAKİBİ

Yatırımcılar, altın ve döviz fiyatlarını Kapalıçarşı, Borsa İstanbul, Bankalar ve Dijital Finans Uygulamaları üzerinden takip ederken, yatırım ve emeklilik fonlarının performans bilgileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve fon yöneticilerinin resmi web siteleri ile mobil uygulamalar aracılığıyla güncel olarak izleyebiliyor.