Çeyrek altın yüzleri güldürdü! İşte haftanın en iyi yatırım araçları...

Çeyrek altın yüzleri güldürdü! İşte haftanın en iyi yatırım araçları...
Yayınlanma:
Yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. BIST 100 endeksi büyük düşüş yaşarken altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. İşte haftanın en iyileri ve performansları...

Eylül ayının dördüncü haftasında BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir izledi. Endeks, haftayı en düşük 11.133,23 puan ve en yüksek 11.540,66 puan aralığında hareket ettikten sonra, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ2021/12/07/dolar-altin-kazanc.jpg

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar gram altın, haftalık yüzde 3,18 değer kazandı ve 5.030 liraya yükseldi.

İslam Memiş en mantıklı yatırımı açıkladı: Kendimi garantide hissediyorumİslam Memiş en mantıklı yatırımı açıkladı: Kendimi garantide hissediyorum

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,16 artışla 33.951 liraya, çeyrek altın fiyatı da yüzde 3,18 yükselerek 8.425 liraya çıktı.

DOLAR VE EURODA DURUM

2021/11/30/dolar.jpg

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,46 artışla 41,5720 TL’ye ulaştı. Euro ise yüzde 0,15 değer kaybederek 48,6230 TL seviyesine geriledi.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

2023/09/08/banka-faiz.jpg

Yatırım fonları haftalık olarak yüzde 2,74 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1,43 artış gösterdi. Kıymetli maden fonları ise yatırım fonları kategorisinde en çok kazandıran araç olarak öne çıktı.

HAFTALIK YATIRIM TRENDLERİ

yatirim-araclari-performansi.webp
19-26 Eylül haftasında yatırım araçlarının performansı

Haftalık performans, yatırımcıların altın ve kıymetli madenlere yönelmesini, döviz piyasasında ise sınırlı hareketlilik yaşanmasını ortaya koydu. Fon ve emeklilik hesapları, temkinli büyüme ve portföy çeşitlendirmesi açısından olumlu bir görünüm sergiledi.

YATIRIM ARAÇLARI TAKİBİ

2022/01/14/faiz.jpg

Yatırımcılar, altın ve döviz fiyatlarını Kapalıçarşı, Borsa İstanbul, Bankalar ve Dijital Finans Uygulamaları üzerinden takip ederken, yatırım ve emeklilik fonlarının performans bilgileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve fon yöneticilerinin resmi web siteleri ile mobil uygulamalar aracılığıyla güncel olarak izleyebiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Ekonomi
Rekabet Kurulu cezayı kesti: Ünlü beyaz et firmaları milyarlar ödeyecek
Rekabet Kurulu cezayı kesti: Ünlü beyaz et firmaları milyarlar ödeyecek
ABD'li dev banka Türkiye için kötü haberi verdi
ABD'li dev banka Türkiye için kötü haberi verdi