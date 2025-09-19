8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü

Neredeyse her gün altının kırdığı rekorları konuşuyoruz. Ama gözden kaçrıdığımız bir yatırım aracaı daha var. Gümüş, hem ulaşılabilir fiyatlı olması, hem de prim potansiyeli ile ilgiyi üstüne çekerek son 8 ayda yüzde 65'in üzerinde değer kazanarak son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü. Gümüş, bu yükselişle altını geride bıraktı.

"YAKIN ZAMANDA DÜĞÜN TAKISI HÂLİNE GELECEK"

Ekonomim'in haberine göre, gümüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, “En çok 50 gramlık paketler satılıyor. Altına ulaşamayan gümüşü tercih ediyor. Yakın zamanda düğün takısı hâline gelecek” diyor.

Yılbaşından bu yana gram fiyatı 36,4 liradan 55 liraya tırmanan gümüş, ons bazında ise son 14 yılın en yüksek seviyesini görerek zirveye çıktı. Bu durum perakendeye de yansıdı.

Gümüş, kuyumcu vitrinlerinde daha çok görülmeye başlandı. Tezgâhlarda aynı altında olduğu gibi gramlık ve kilogramlık paketli ürünler yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre uzmanlar gümüşe olan ilginin 2 yıldır büyüyerek devam ettiğini, altının alternatifi olarak yastıkaltına girdiğini de belirtiyor.