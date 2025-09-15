En az kuryeye sahip şehir şaşırttı!

"Kayıtdışılıkla mücadele" diye yola çıkan ekonomi yönetimi kuryeden taksiciye, ev sahibinden kuaföre milyonlardan vergiyi almanın yolunu sağlama bağlıyor. Bu kapsamda bir süre önce kayıt altına alınacakları belirtilen kuryelerle ilgili çalışamanın başladığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

Uraloğlu, kurye taşımacılığı alanındaki yeni düzenleme sonrası gelinen noktayı açıkladı. Bakan, Türkiye genelinde 74 bin 294 yetki belgesi düzenlendiğini ve bu belgelerle birlikte 84 bin 527 taşıtın sisteme kaydedildiğini duyurdu.

EN ÇOK BELGE MARMARA BÖLGESİ’NDE VERİLDİ

Yetki belgelerinin bölgelere göre dağılımına değinen Uraloğlu, en yoğun belge başvurusunun Marmara Bölgesi’nden geldiğini belirtti. Bölge genelinde 40 bin 615 yetki belgesi verilirken, 46 bin 131 taşıt kayıt altına alındı. İstanbul, tek başına 31 bin 970 belge ve 36 bin 476 taşıt kaydıyla ilk sırada yer aldı. Öte yandan Tunceli, sadece 13 belgeyle listenin en sonunda yer aldı.

KAYITLARIN YÜZDE 99,9’U E-DEVLET ÜZERİNDEN

Yetki belgesi başvurularında dijital dönüşümün öne çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, başvuruların yüzde 99,9’unun e-Devlet kapısı üzerinden yapıldığını vurguladı. 72 bin 378 belge, doğrudan moto-kuryelere verildi.

YENİ DÜZENLEMEYLE KURYELİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

15 Mayıs 2025’te yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle, kurye taşımacılığı faaliyetleri ilk kez mevzuat kapsamına alındı. Bakan Uraloğlu, bu düzenleme ile birlikte hizmet kalitesinin arttığını, kurye sektörünün ise kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

YENİ KURALLAR NELERİ KAPSIYOR?

Yeni dönemde, teslimatı mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Ayrıca taşıma süresi taahhüdü yasaklandı. Teslim edilemeyen gönderilerin, aynı süre içinde geri iadesi zorunlu hale getirildi. Bozulabilir gıdaların taşınması için özel koruma önlemleri alındı. Ayrıca tüm moto-kuryeler için reflektif yelek giymek zorunlu kılındı. İşletmeler de çalışanlarına koruyucu donanım sağlamakla yükümlü hale geldi.

İNDİRİMLE İKNA

Yetki belgelerinin e-Devlet üzerinden başvuru yapanlara yüzde 5 indirimli olarak sunulduğunu hatırlatan Bakan, en fazla üç taşıtla çalışacak moto-kuryelere yüzde 85 indirim uygulandığını, düzenlemenin yayımlandığı tarihten sonraki ilk 6 ayda bu oranın yüzde 95’e kadar yükseldiğini söyledi.

Yeni kayıt altına alınan taşıtların 74 bin 914’ü motosiklet, 5 bin 703’ü kamyonet, 3 bin 733’ü motorlu bisiklet ve 177’si otomobil olarak kayıtlara geçti. Tüm taşıtların yüzde 64,3’ü 3 yaşın altında. Türkiye genelinde en genç taşıt filosu 2,3 yaş ortalamasıyla Akdeniz Bölgesi’nde bulunurken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ortalama yaş 2,8 olarak ölçüldü.