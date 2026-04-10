Emlak Katılım halka arz için başvurdu

Emlak Katılım halka arz için başvurdu
Kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası halka arz için SPK'ya izahnamesini sundu.

Katılım finans sektörünün kamu tarafındaki oyuncularından olan Emlak Katılım Bankası, paylarının halka arzı için resmi süreci başlattı. Banka, paylarının halka arzına ilişkin hazırladığı izahnameyi 7 Nisan 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayına sundu.

FONUN YARISI 'BORÇ VE SERMAYE' KISMINA

2023/05/18/halka-arz-almak-mantikli-mi.jpg

Halka arzdan elde edilecek kaynağın nereye harcanacağına dair izahnamede yer alan fon kullanım planına göre gelirinin;

Yüzde 50-60’ı yatırım finansmanına,

Yüzde 20-25’i işletme sermayesine,

Yüzde 20-25’i ise doğrudan özkaynakların güçlendirilmesine ayrılacak.

Toplanacak paranın yarısına yakını, yeni yatırımlar yerine bankanın mevcut sermaye yapısını desteklemek ve günlük işleyişini sürdürmek için kullanılacak.

KONSORSİYUMDA TANIDIK İSİMLER

Halka arz sürecine liderlik edecek aracı kurumlar da netleşti. Süreçte Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım lider aracı kurumlar olarak görev alacak.

Taslak izahnameye şu an için hem bankanın hem de bu aracı kurumların internet siteleri üzerinden erişilebiliyor. Ancak milyonlarca yatırımcı için kritik bir uyarı yapılıyor: İzahname henüz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmediği için, kesin yatırım kararlarının ancak "onaylı nihai izahname" yayımlandıktan sonra verilmesi gerekiyor.

DİJİTALLEŞME VAADİ, REEL EKONOMİ BEKLENTİSİ

2023/05/18/halka-arz-edilen-hisse-hemen-satilir-mi.jpg

Banka yönetimi, elde edilecek kaynakla aktif büyüklüğünü artırmayı ve dijitalleşme yatırımlarını hızlandırmayı hedeflediğini iddia ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

