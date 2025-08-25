Emlak devine şok! 15 yıl sonra borsadan çıkarıldı

Emlak devi Çinli Evergrande, yaklaşık 15 yılın ardından Hong Kong borsasından çıkarıldı.

Borç kriziyle uzun süredir gündemde olan Çinli emlak devi Evergrande, yaklaşık 15 yılın ardından Hong Kong borsasından çıkarıldı. Şirketin finansal çöküşünde bu gelişme, uzmanlara göre dönüşü olmayan bir noktayı temsil ediyor.

EN BORÇLU ŞİRKET KONUMUNDA

Bir dönem Çin’in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi olan Evergrande, bugün küresel ölçekte en borçlu şirketlerden biri haline geldi. 300 milyar doları aşan yükümlülükleri nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalan şirket, uzun süredir ayakta kalma mücadelesi veriyordu.

Ocak 2024’te Hong Kong’da görülen davada, şirketin uygulanabilir bir yeniden yapılandırma planı sunamaması gerekçesiyle mahkeme tasfiye kararı vermişti. Bu kararın ardından şirketin hisseleri borsada işleme kapatılmıştı.

18 AYLIK KURAL DEVREYE GİRDİ

Hong Kong Borsası düzenlemelerine göre, hisseleri 18 ay boyunca işlem görmeyen şirketler borsadan çıkarılabiliyor. Evergrande hisseleri, bu süre boyunca işleme açılmadığı için 25 Ağustos 2025 itibarıyla borsadan tamamen çıkarıldı.

Mahkeme sürecinde şirketin, bankalar ve tahvil yatırımcılarına toplamda 300 milyar doların üzerinde borcu olduğu bildirilmişti.

“GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİL”

Uzmanlar, borsadan çıkarılma kararının hem beklenen hem de kalıcı bir adım olduğunu vurguluyor. Eurasia Group’un Çin Direktörü Dan Wang, "Borsadan çıkarıldıktan sonra dönüş mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA EYLÜL’DE

Şirketin tasfiye süreci halen devam ediyor. Evergrande için bir sonraki tasfiye duruşmasının Eylül 2025’te yapılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

