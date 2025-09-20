Emeklinin feryadına Babacan yanıtı: Bu kez farklı...

Yayınlanma:
Açlık ve yoksulluk koşullarında yaşayan milyonlarca emekli eğır ekonomik krizin yükü altında eziliyor. O emeklilerden biri DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a "İttifak yapın bizi bunlardan kurtarın" diye ferya etti. Babacan'ın yanıtı bakın ne oldu?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Sinop’un Erfelek ilçesinde vatandaşların yönelttiği soruları yanıtladı. Emekli bir vatandaşın, "Emeklilerin elleri ve kolları bağlandı, seçimlerde ittifak yaparak birleşin, kenetlenin ve bizleri bu durumdan kurtarın" talebine Babacan, "2023 yılında bir araya gelerek denedik. Bu sefer belki biraz daha farklı bir strateji izlememiz gerekecek. Bunu değerlendireceğiz" şeklinde cevap verdi.

BABACAN SİNOP’TA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Erfelek ilçesindeki programda DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a, Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de eşlik etti. Sohbet esnasında emekli bir vatandaş Babacan’a, "Seni seviyorum ancak ellerini bağlayanlar değil, bu durumu kabul ettirenler utansın. Emeklilerin elleri kolları bağlandı ama seçimlerde ittifak yapıp birleşin, kenetlenin ve bizleri bu kötü durumdan kurtarın. Başka bir talebimiz yok" sözleriyle seslendi.

Babacan, "2023’te ittifak kurduk ve denedik. Ancak bu kez farklı bir yol izlemek gerekebilir, bunu konuşacağız" dedi.

EMEKLİLERİN EKONOMİK SIKINTILARI BABACAN’IN GÜNDEMİNDE

Babacan, sabah saatlerinde Sinop Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Burada yerel basın ve ulusal ajans temsilcileri de hazır bulundu. Babacan, Sinop’un emeklilerin yoğun olduğu bir şehir olduğunu ve geçmişte insanların burada mutlu yaşadığına dair genel bir algı bulunduğunu söyledi. Ancak son yıllarda emeklilerin yüzünün gülmediğini ifade etti.

Emeklilerin talebi net! En düşük maaş 35 bin lira olsun!Emeklilerin talebi net! En düşük maaş 35 bin lira olsun!

"TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor" diyen Babacan, "Emekli maaşları resmi enflasyona göre artırılıyor fakat hayat pahalılığı çok yüksek. Şu anda emekli maaşları sadece kira giderlerini karşılayabiliyor. Gıda harcamaları dahi emekli maaşlarıyla karşılanamıyor. Emekliler oldukça zor durumda" şeklinde konuştu.

KARŞILIKSIZ PARA BASILMASI EMEKLİYİ VURDU

Babacan, ekonomik sıkıntıların temel nedenlerinden birinin karşılıksız para basılması olduğunu vurguladı. "Geçtiğimiz yıl Kur Korumalı Mevduat için tam 800 milyar lira para basıldı. Oysa çiftçilere verilen toplam destek miktarı 90 milyar lira civarında kaldı. Bu fark Merkez Bankası’na para bastırılarak ödendi" dedi.

Süper emekli Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz? Ece Üner teker teker sıraladıSüper emekli Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz? Ece Üner teker teker sıraladı

"Merkez Bankası’nın piyasaya böyle karşılıksız para sürmesi, cebimizdeki paranın değerinin düşmesine neden oluyor" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

