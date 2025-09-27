Emekliler için 30 bin lira alma şansı

Eylül ayı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyonlarda rekor artış yaşandı. Bazı bankalar, ödemeleri 30 bin TL seviyesine çıkarırken, rekabetin önümüzdeki aylarda da devam edeceği görülüyor. 2026 başında rakamların daha da yükselebilir.

PROMOSYON REKABETİ TIRMANDI

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, ek gelir elde etmek isteyen emekliler bankaların promosyon kampanyalarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Eylül ayı itibarıyla başlayan yeni rekabetle birlikte promosyon tutarları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Önceki yıllarda en fazla 27 bin TL seviyesinde kalan ödemeler, kısa sürede 30 bin TL bandına yükseldi.

BANKA BANKA PROMOSYON DETAYLARI

İş Bankası: Emekli maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda İş Bankası’ndan alan SGK emeklileri 24.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor. 15.000 TL nakit promosyonun yanında 9.000 TL’ye kadar ek ödül imkânı sunuluyor.

VakıfBank: 3 yıl taahhüt veren emekliler için; 10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–15.000 TL arası 8.000 TL, 15.000–20.000 TL arası 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon veriliyor.

Halkbank: 3 yıl maaş almayı taahhüt eden SGK emeklileri 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon elde ediyor.

ING: Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, koşulsuz 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor; ek kampanyalarla toplamda 28.000 TL’ye çıkabiliyor.

Akbank: 1–30 Eylül tarihleri arasında maaşını taşıyan emekliler, 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı, yakınını davet etme ve kredi kartı harcamalarıyla toplamda 30.000 TL’ye kadar ödül kazanabiliyor.

Garanti BBVA: Maaşını bankadan alan emekliler için 15.000 TL nakit promosyon + 6.000 TL kart harcaması, 2.000 TL avans hesap ve 2.000 TL yeni sigorta poliçesi bonusu ile toplamda 25.000 TL ödül sunuluyor.

QNB Finansbank: 15.000 TL nakit promosyon + otomatik fatura talimatları ve kredi kartı harcamalarından ek 5.400 TL ile toplam 20.400 TL ödül veriliyor.

Türkiye Finans: Maaşını taşıyan emeklilere 29.500 TL’ye kadar nakit promosyon ve bonus imkânı sunuyor; yakınını davet edenler ek ödül kazanıyor.

Yapı Kredi: 19–30 Eylül tarihleri arasında taahhüt veren tüm SGK emeklilerine 30.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlanıyor.

DenizBank: Maaşını bankaya taşıyan veya hali hazırda alan emekliler, 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabiliyor.

Albaraka: 1 Temmuz–30 Eylül tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 15.600 TL’ye kadar promosyon ve 9.400 TL’ye varan ödül veriliyor.

REKABETİN GELECEĞİ

Bazı bankaların promosyon ödemeleri şimdiden 29.500–30.000 TL seviyelerine ulaşırken, uzmanlar yarışın önümüzdeki aylarda daha da hızlanacağını belirtiyor. 2026 yılı Ocak ayında promosyonların 33.000 TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

EMEKLİLER NE YAPMALI?

Emekliler, bankalarla promosyon anlaşmalarını genellikle 3 yıllık sürelerle yapıyor. Ancak cayma hakkı sayesinde maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyorlar. Öte yandan yalnızca promosyon tutarına değil; bankaların sunduğu ek avantajlar, kredi fırsatları, dijital bankacılık kolaylıkları ve müşteri memnuniyetine de dikkat etmeleri gerekiyor.