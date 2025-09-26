99 bin 500 TL nakit promosyonun hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Adalet Bakanlığı'na bağlı hakim ve savcılar dahil her personelin 3 yıl boyunca maaşlarının yatacağı banka ile alacakları promosyon miktarı belli oldu.

İHALE 18 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

18 Ağustos Pazartesi günü başlayan ihaleye katılan bankalar kapalı zarfla 35 bin TL ile 75 bin TL arasında değişen teklifler sundu.

İhalenin pazarlık ve açık artırma oturumunun son turunda ise Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etti.

Vakıflar Bankası’nın teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekildi.

Kurban Bayramı ikramiyesi belli oldu: Maaşlara da zam geldi

TEKLİF YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ

Adalet teşkilatının 300 bin TL olan promosyon beklentisinin altında kalan teklif, tepkiyle karşılandı.

Bakanlığın da teklifi yetersiz bulması üzerine Bakanlık temsilcileri ile banka arasında görüşmeler başladı.

Banka teklifi önce 92 bin TL’ye, ardından ise 97 bin TL’ye çıkardı. 2022 yılında imzalanan bir önceki protokolün 15 Eylül’de sona ermesiyle görüşmeler sıklaştı.

FAİZSİZ EK HESAP DETAYLARI KASIM AYINDA

Bakanlık ile Vakıfbank 99 bin 500 TL nakit promosyon ve 3 ay vadeli faizsiz 100 bin TL ek hesap imkanı üzerinde anlaşma sağladı. Faizsiz ek hesapla ilgili tanıtımların Kasım ayı başına kadar tamamlanması planlanıyor.

PROMOSYON 30 EYLÜL'DE HESAPLARDA

Ekran Haber'de yer alan habere göre; anlaşmanın sağlanmasının ardından gözler promosyonun banka hesaplarına yatacağı tarihe çevrildi.

Adalet Bakanlığı, 99 bin 500 TL’lik nakit promosyonun 30 Eylül Salı gününe kadar hesaplara yatırılacağını duyurdu.