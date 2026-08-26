Emekli maaşlarını artıracak taslak iletildi: Erdoğan'ın imzasına kaldı

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetimi, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Dernek yetkilileri, hazırladıkları adil ve kademeli emeklilik modelini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile gerçekleştirdikleri üst düzey görüşmede iletti.

KADEMELİ MODEL VE PRİM TALEBİ SUNULDU

Türkiye genelindeki milyonlarca sigortalının taleplerini başkentteki yetkililere aktaran heyet, emeklilik yaş şartının sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı bir düzene oturtulmasını talep etti.

Görüşmede, ödenmesi gereken prim gün sayılarının da yıllara sari biçimde kademelendirilmesi ve böylece çalışma hayatındaki adaletsizliklerin giderilmesi istendi.

"DOSYA ARTIK CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE"

Gerçekleşen toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilik taleplerinden haberdar olup olmadığını Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a yönelttiklerini belirtti. Uğurlu, Bakan Yardımcısının konuya ilişkin yanıtını şu sözlerle aktardı:

ERDOĞAN'IN KONUYU BİLDİĞİNİ TEYİT ETTİ

"Sayın Bakan Yardımcımız, Cumhurbaşkanımızın bu sorunu bildiğini teyit etti. Dolayısıyla bu dosya ve kademeli emeklilik konusu artık doğrudan Cumhurbaşkanımızın önündedir."

Mevcut sistemde 8 Eylül 1999 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı bulunan bir sigortalı ile sadece bir gün sonra, yani 9 Eylül 1999 tarihinde işe başlayan kişi arasında 20 yıla varan emeklilik farkı ortaya çıkıyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), bu durumun büyük bir adaletsizlik yarattığını ve milyonlarca çalışanın haklarının zedelendiğini savunuyor.