Kademeli emeklilik için çalışma yürütüyorlar! Milyonların gözü gelecek haberde

Kademeli emeklilik sistemiyle ilgili talepler ve yürütülen çalışmalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Sürece ilişkin temasları Emeklilikte Adalet Derneği yürütürken, dernek yöneticileri siyasi partilerle görüşerek bilgi alışverişinde bulunuyor.

Ancak aradan geçen zamana rağmen ortaya konulmuş somut bir çalışma ya da yasa taslağı henüz bulunmuyor.

Geçmiş yıllarda çıkarılan kanunun ardından, 1999 yılı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi olan sigortalılar da erken emeklilik hakkı için girişimlerini sürdürüyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL İŞLİYOR?

Mevcut yasal düzenlemelere göre Türkiye'de emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihlerine göre farklı dönemlere ayrılıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi bulunanlar kanun kapsamında yer alırken, bu gruptaki sigortalılarda yaş şartı aranmıyor.

Bu dönemde kadınlar için 20, erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi ile 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim gün şartı aranıyor. Yaşını doldurduğu halde prim gününü tamamlayamayanlar için ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartıyla kısmi emeklilik hakkı bulunuyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu girişi olan kadınlar için 58 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık ile 4500 gün) şartı uygulanırken; erkekler için 60 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık ile 4500 gün) aranıyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerde ise kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından başlamak üzere 7200 prim günü şartına tabi tutulurken, bu grupta emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.

1 GÜNLÜK FARKLA 20 YILA VARAN BEKLEME SÜRESİ

Mevcut sistemin yarattığı en büyük adaletsizliklerden biri tarih sınırlarında ortaya çıkıyor. 8 Eylül 1999 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu girişi olan bir kişi ile sadece bir gün sonra, yani 9 Eylül 1999 tarihinde işe başlayan sigortalı arasında 17 ila 20 yıl arasında değişen emeklilik farkı oluşuyor.

NTV'nin haberine göre emeklilikte Adalet Derneği, bu devasa farkın kabul edilemez olduğunu, sistemde adaletin sağlanamadığını ve milyonlarca sigortalının hakkının yendiğini savunuyor.

TALEP EDİLEN KADEMELİ EMEKLİLİK YAŞLARI VE PRİM GÜNLERİ

Emeklilikte Adalet Derneği tarafından sigorta başlangıç yıllarına göre kademeli bir geçiş tablosu talep ediliyor. Buna göre 1999-2000 girişliler için kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü; 2001 girişliler için kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün; 2002 girişliler için kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün isteniyor. 2003 girişlilerde kadınlar için 46, erkekler için 48 yaş ve 6 bin 625 gün talep edilirken; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün şartı öngörülüyor.

2005 girişliler için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 gün; 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün; 2008 girişliler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü şartının hayata geçirilmesi talep ediliyor.