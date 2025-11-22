Emekli maaşı ve asgari ücret kaç lira olacak? Özgür Erdursun açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı ve asgari ücrete yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının beklentileri artırdığını bildirdi.

Erdoğan, "Hayat pahalılığını çözmekle kararlıyız" demişti.

Özgür Erdursun, Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre şu ifadeleri kullandı:

- Çalışanların zam beklentisi yüksek. Ancak Ankara kulis bilgilerine bakılarak yaklaşık yüzde 20-25 aralığında artış bekliyorum.

- TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık yüzde 13–14, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 20 civarında artış olacak.

EMEKLİ AYLIKLARINDA EK İYİLEŞTİRME

- Refah payı, seyyanen zam veya intibak düzenlemesi beklentisi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra daha da güçlendi.

- Asgari ücrete yüksek bir artış yapılırsa emekli aylıklarına da ek bir iyileştirme ihtimali olabilir.

- Yıl sonu enflasyonu yaklaşık yüzde 32 gelmesi durumunda en düşük emekli aylığına yapılacak artış yaklaşık yüzde 14 oranında olur.

Buna göre 16,881 lira olan en düşük emekli maaşı Ocak 2026 itibarıyla en iyi ihtimal olarak 19,250 lira civarına yükseliyor.