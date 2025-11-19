Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak

Lityumun yeşil dönüşümün yeni "altını" olarak selamlandığı bir dönemde, yeni onaylanan bir yatak, Avrupa elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getiriyor. Elektrikli otomobiller artık Brüksel ve üreticiler için en önemli önceliklerden biri ve tedarik zinciri güvenliği konusu da bunlardan biri.

Piller için kritik hammaddelere, özellikle de lityuma erişim, Avrupa endüstrisinin yeni enerji dünyasındaki rekabet gücünü belirliyor. Lityum, yüksek enerji yoğunluğu sayesinde hafif ve verimli pillerin üretimi için "anahtar" konumunda. Ancak Avrupa, şimdiye kadar gerekli miktarların tedariki için büyük ölçüde Asya'ya, özellikle de Çin'e bağımlıydı.﻿

Portekiz'de keşfedilen yeni bir yatak sayesinde bu durum değişebilir. İber Yarımadası'nın kuzeyindeki Viana do Castelo eyaletindeki Boticas kasabasında, Avrupa'nın en büyük lityum yataklarından biri keşfedildi . Projeyi "Barroso Lityum Projesi" adıyla üstlenen şirket Savannah Resources, doğrulanmış rezervlerin %40 artarak 39 milyon tona ulaştığını duyurdu.

Potansiyel kaynaklar 100 milyon tonu aşabilir ve bu da yaklaşık 47 milyon elektrikli otomobil aküsünün üretimine eşdeğerdir . Madenin 2028 yılında faaliyete geçmesi ve en az 14 yıllık bir başlangıç ​​faaliyet ufku öngörülüyor. Altyapı çalışmaları ise 2026 yılı sonundan önce başlayacak.

İlk tahminlere göre, Almanya lityumun ana alıcısı olacak ve halihazırda yoğun bir elektrikli mobilite geçişi sürecinde olan büyük otomobil üreticilerine lityum tedarik edecek . Lityum, nikel ve kobaltla birlikte elektrikli otomobillere güç veren pillerin "kalbi"dir.

Yaklaşık 5.000 nüfuslu Botikas kasabasının, talebin arttığı bir dönemde stratejik bir avantaj sunarak Avrupa'nın en büyük lityum "deposu" haline gelmesi bekleniyor . Her büyük madencilik projesinde olduğu gibi, olumsuz tepkilerin de eksik olmadığı belirtiliyor.

Bölge sakinleri, madencilik projelerinin su kalitesi ve ekosistem biyoçeşitliliği üzerindeki potansiyel etkileri konusundaki endişelerini açıkça dile getirirken, şirket beş olumlu mahkeme kararı aldığını ve daha geniş alanda çevresel etkileri azaltmak için kapsamlı bir plan geliştirdiğini belirtti.