Ekonomide kötümserlik sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, kasım ayında "8 ayın zirvesine" çıksa da, iyimserlik sınırı olan 100 puanın altında kalarak güven vermedi.

Güven sağlanamıyor! 5 ayın zirvesi de yetmedi!

TÜİK tarafından paylaşılan Kasım 2025 verilerine göre, ekonomik güven endeksi bir önceki aya kıyasla sınırlı bir yükseliş kaydetti. Ekim ayında 98,2 seviyesinde olan endeks, Kasım'da yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerine ulaştı. Ancak bu artışa rağmen endeksin 100 değerinin üzerine çıkamaması, ekonomideki genel beklentinin halen "kötümser" tarafta kaldığını tescilledi.

TÜKETİCİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENMİYOR

Verilerin alt kırılımları incelendiğinde, vatandaşın ve konut sektörünün karamsarlığı dikkat çekti.

Tüketici güven endeksi yüzde 1,6'lık artışla 85,0 puana, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5'lik artışla 84,9 puana yükseldi. Her iki endeksin de 100 sınırının çok gerisinde kalması, hane halkının ve inşaatçının ekonomiye olan güvensizliğini gözler önüne serdi.

SANAYİ VE HİZMETTE KISMİ ARTIŞ

Diğer kalemlerde ise 100 puanın üzerinde seyreden veriler görüldü. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 artışla 103,2 olurken, hizmet sektörü yüzde 1 artarak 111,8 seviyesine geldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9'luk sınırlı bir artışla 114,2 değerini aldı.