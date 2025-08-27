Ekonomi değil niyet kötüymüş! Cevdet Yılmaz formülü açıkladı: Evrene iyi enerji yolluyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı değerlendirmelerde ekonomi, enflasyon ve sosyal medya üzerinden karamsar senaryolar yayıldığını iddia etti

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 19 çeyrektir aralıksız büyümeye devam ettiğini söyledi. 2025 yılının Haziran ayında yıllık cari işlemler açığının 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, bu yıl için cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program’daki (OVP) %2 tahmininin altında, %1,5 seviyelerinde olmasını beklediklerini açıkladı.

ÜÇ AŞAMALI ENFLASYON MÜCADELESİ

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Yılmaz, bu süreci üç dönem olarak tanımladıklarını belirtti: Geçiş, dezenflasyon ve kalıcı fiyat istikrarı. 2024 Haziran itibarıyla geçiş döneminin tamamlandığını aktaran Yılmaz, 2024 Mayıs ayında %75,5 olan yıllık enflasyonun, 14 aylık kesintisiz bir gerilemeyle 2025 Temmuz’da %33,5’e düştüğünü söyledi. Aynı dönemde üretici fiyat endeksi de %57,7 seviyesinden %24,2’ye indi.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin %22,8’e gerilediğini söyleyen Yılmaz, hem reel sektörün hem de hanehalkının beklentilerinde düşüş gözlendiğini ancak bu beklentinin resmi tahminlerin gerisinde kalındığını ifade etti.