Ekmek fiyatı 17 lira oldu

Yayınlanma:
Eskişehir'de 12 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL oldu. 230 gramlık ekmeğin fiyatı ise yeni güncellemeyle 17 TL oldu.

Eskişehir'de fırıncıların talebi doğrultusunda 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL'ye yükseldi.

EKMEĞE 2 BUÇUK LİRALIK ZAM

Eskişehir Ziraat Odası, ekmek fiyatları için kararlar aldı. Kent genelinde fırıncıların talebi doğrulturusunda yapılan oylama sonucunda ekmeğin fiyatına 2 lira 50 kuruşluk zam yapıldı.

thumbs-b-c-5e2be0ab4d4bf5521423936d291b5c84.jpg

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bu kapsamda Eskişehir'de ekmek fiyatları şöyle:

  • 200 gram ekmek 15 TL
  • 230 gram ekmek 17 TL

Yeni fiyatların 1 Eylül'den itibaren uygulamaya geçeceği belirtildi.

whatsapp-image-2025-08-26-at-191443.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

